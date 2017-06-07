В Калининграде на ремонт томографа в БСМП выделили 950 тыс. рублей
Власти Калининградской области готовы потратить на ремонт томографа в БСМП до 950 тыс. рублей. Соответствующая информация размещена
на официальном портале госзакупок.
Согласно техническому заданию, подрядчик должен будет демонтировать неисправные платы и установить на их место новые, переустановить программное обеспечение и произвести настройку и калибровку КТ.
Ранее сообщалось, что томограф в БСМП вышел из строя
23 января. В больнице говорили, что пациенты с острыми нарушениями мозгового кровообращения и пострадавшие в ДТП направлялись в областную клиническую больницу. Позже в региональном минздраве сообщали, что томограф в БСМП будет работать с 1 февраля.
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