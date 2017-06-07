Зарплата.ру выяснила у калининградцев, какой отдых они считают идеальным

Работающие калининградцы предпочитают проводить свои отпуска в пределах России, считая идеальным отдыхом поездку к морю. Таковы данные опроса сайта по поиску работы Зарплата.ру.



Четверть опрошенных калининградцев последний раз были в отпуске в этом году, 47% — в прошлом, а вот 18% не ходили в отпуск более двух лет.

Где калининградцы проведут ближайший отпуск

Также во время отпуска калининградцы планируют сделать ремонт, найти новую работу, пройти обучение и подготовиться к свадьбе.



Идеальный отпуск для большинства калининградцев — это пляжный отдых на море (так считает 46% опрошенных). Каждому пятому (22%) принесёт удовольствие активный туризм с походами и сплавами. Ещё 18% предпочитают поездки в новый город и осмотр местных достопримечательностей. Только 4% калининградцев предпочитают работу в саду другим видам отдыха. А оставшиеся 10% назвали идеальным отдыхом время, проведённое дома.



При этом 14% калининградцев признались, что им редко удаётся действительно отдохнуть во время отпуска — они всегда остаются на связи. 48% горожан отметили, что коллеги беспокоят их в отпуске только по серьёзным вопросам, 34% — не беспокоят совсем, а каждому пятому сослуживцы не стесняются звонить и писать сообщения.