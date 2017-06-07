На пляже в пос. Лесном забивают сваи для строительства деревянного променада (фото)
Фото: официальный сайт Зеленоградского городского округа Калининградской области
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В посёлке Лесном Калининградской области забивают сваи для устройства деревянного променада. Об этом сообщается на сайте Зеленоградского городского округа.
В районе существующего променада установлен металлический каркас смотровой спасательной вышки. У конструкции появятся навес, стенки и лестница.
Напомним, новый деревянный променад строится и в Зеленоградске.
Променад будет идти вдоль велосипедной дорожки. На границе объектов устанавливают парковочные столбики, чтобы авандюна была ограждена от автомобилей.
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