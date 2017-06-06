В Калининграде на соревнованиях СОБР побывала Алла Михеева со съёмочной группой "Вечернего Урганта"

Во вторник, 6 июня, в Калининграде на международных соревнований СОБР Федеральной таможенной службы побывала съёмочная группа "Вечернего Урганта". Об этом Клопс.Ru сообщила начальник пресс-службы Калининградской областной таможни Наталья Каданцева.
Алла Михеева со съёмочной группой "Вечернего Урганта" приехала на соревнования по приглашению федеральной таможенной службы. В пресс-службе отметили, что снятый репортаж журналисты Первого канала планируют выдать в эфир в ближайших программах.
"Алла участвовала в съёмках, проходила полосу из 12 препятствий вместе с СОБР. Она на себе всё испытала, поняла, как это сложно. Взрывала шумовые гранаты, участвовала в освобождении заложников. В полосу препятствий также входит и слалом на воде, и преодоление стены с шинами, и перелезть по канату нужно было – вот это всё она проделала. Девушка оказалась очень спортивная, позитивная", – сообщили в пресс-службе.
В этом году международные соревнования СОБР Федеральной таможенной службы проводятся во второй раз. В состязаниях по служебному двоеборью участвуют команды из нескольких стран и российских регионов. В область приехали бойцы Центрального, Северо-Западного, Уральского, Сибирского, Приволжского, Южного, Северо-Кавказского таможенных управлений, крымской таможни, а также сотрудники соответствующих служб Казахстана и Киргизии.
Фоторепортаж со второго этапа соревнований можно посмотреть здесь
. Победителей по итогам всех трёх дней состязаний будут награждать в среду, 7 июня.
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