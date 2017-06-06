В Калининграде порядка 150 подростков пройдут тесты на наркотики

Во вторник, 6 июня, в калининградском центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей "Надежда" стартовали диагностические мероприятия по выявлению случаев употребления наркотических и психоактивных веществ среди подростков. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

До проведения процедуры тестирования с каждым ребёнком побеседовал психолог. Сообщается, что первой исследование прошла руководитель регионального министерства социальной политики Анжелика Майстер. Она хотела показать ребятам, что тестирование – это совсем не страшно.

"Приём наркотиков не является хорошим поступком, он способен сломать человеку жизнь. Наркотики напрямую связаны с нарушением закона и несут угрозу здоровью. Употребление наркотических веществ перечеркивает будущее: поступление в вуз, устройство на хорошую работу, возможность иметь здоровых детей и иметь их вообще. Мы ничего в жизни не делаем просто так и за каждый свой выбор несём ответственность именно мы, и никто другой", – отметила она.

В сообщении говорится, что в течение июня около 150 подростков пройдут процедуру медицинского тестирования. Испытуемыми станут ребята, проживающие в учреждениях социального обслуживания – центрах помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Исследования проводится с помощью специальной тест-системы "Нарколаб". Она определить наличие в организме 10 самых распространённых видов наркотических веществ.