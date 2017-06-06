Алиханова наградили нагрудным знаком МИД России
Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
Врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов награждён нагрудным знаком "За взаимодействие" МИД России. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.
Приказ о награждении подписал глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров. "Министерским знаком отмечена активная совместная работа Антона Алиханова с МИД России в сфере международного сотрудничества", — отметили в правительстве.
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