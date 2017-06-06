Под Калининградом в лесу привязали к дереву и бросили собаку (фото)
Найденная в лесу собака
Фото: предоставлено читательницей
Жительница Калининграда нашла в лесу привязанную к дереву молодую собаку. Об этом Клопс.Ru рассказала сама девушка по имени Екатерина.
Она гуляла со своим питомцем, когда он побежал в овраг и стал лаять. Спустившись, калининградка увидела, что к стволу дерева привязана колючей проволокой собака. Те, кто оставил животное погибать, поставил рядом миску с водой — так, чтобы пёс не мог достать.
Нашедшая привела собаку домой. Понимая, что с двумя питомцами не справится, девушка разместила объявление в соцсетях, и уже на следующий день нашлись желающие взять животное себе.
Волонтёры организации "Право на жизнь", занимающиеся отловом и стерилизацией бездомных животных в Калининградской области, отмечают, что сейчас участились случаи, когда собак привязывают к дереву и бросают в местности, где редко бывают люди. Зоозащитники призывают чаще гулять в таких парках и лесах, потому что вероятность встретить брошенного таким образом питомца достаточно велика. Также волонтёры просят чаще смотреть по сторонам, проезжая по трассам, и проверять оставленные кем-то в таких местах коробки и пакеты: там могут находиться живые щенки и котята.
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