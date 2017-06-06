Андрей Колесник: Борьба с терроризмом касается каждого

Ветеран спецназа, депутат Государственной думы шестого созыва Андрей Колесник, комментируя последнюю волну террористических актов, произошедших в мире, подчеркнул, что, только объединившись, можно победить зло, которое уже стало глобальным.
Пока наши западные партнёры рассуждают о том, как русские хакеры, запивая икру водкой, меняют в США президентов, настоящий враг не дремлет. Террористы выходят на новый уровень, им зачастую уже не нужна взрывчатка и оружие, достаточно ножей и навыков управления грузовиком, — заявил депутат.
Андрей Колесник сказал, что настоящую борьбу с терроризмом ведут лишь Россия и сирийская армия. Действия западной коалиции на ближнем Востоке больше похожи на непоследовательную имитацию борьбы. "Это мне напоминает новогодние события в немецком Кёльне, где часть мигрантов устроила охоту на немок. Оскорбляя и насилуя их. Тогда немецкие мужчины защитить своих женщин не смогли, зато позже вышли на шествие в юбках и чулках — демонстрируя солидарность".
Ветеран спецназа подчеркнул, что, пока не произойдёт настоящее объединение антитеррористических усилий между странами Запада и Россией, мирные люди будут продолжать погибать.
Отметил Андрей Колесник и роль обычных людей в предотвращении террористических угроз. Террорист становится почти неразличим в толпе. Для того чтобы минимизировать угрозу нападения, одних усилий спецслужб недостаточно.
Каждый разумный человек должен понимать, в какое время мы живём. Паники не нужно, но бдительность и неравнодушие — обязательны. Подозрительные соседи, подозрительные предметы на улице, подозрительные собеседники в соцсетях. Не надо думать о том, что вас и ваших детей это не касается. Борьба с терроризмом касается каждого, — подчеркнул Колесник.
За последние семь дней террористические атаки в Афганистане и Англии унесли жизни более 180 человек. 31 мая у посольства Германии в Кабуле прогремел взрыв — погибли 150 человек. 3 июня теракт произошёл на кладбище афганской столицы. В ночь на 4 июня в центре Лондона фургон врезался в толпу
, затем трое выскочивших из него мужчин с охотничьими ножами стали нападать на прохожих. В результате семь человек погибли, около 50 были госпитализированы.
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