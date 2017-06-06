Центральный парк Калининграда выплатит 200 тыс. рублей матери ребёнка, пострадавшего на аттракционе "Вальс"
Архив Клопс.Ru / Александр Подгорчук
В Калининграде суд вынес решение о компенсации Центральным парком культуры и отдыха морального вреда ребёнку, пострадавшему осенью прошлого года на аттракционе "Вальс". Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
В ведомство обратилась мама мальчика, здоровью которого в результате происшествия был нанесён вред средней тяжести. ЦПКиО при оказании услуги не обеспечил безопасность. Управление Роспотребнадзора в свою очередь обратилось в суд.
Было установлено, что ЦПКиО разместил на своей территории аттракцион "Вальс" и использовал для оказания платных услуг. Эти услуги оказались небезопасными. В качестве компенсации морального вреда пострадавшего Центральный парк обязан выплатить семье 200 тыс. рублей. Решение суда пока не вступило в законную силу.
10 сентября 2016 года в Центральном парке культуры и отдыха во время движения сломался
немецкий аттракцион "Вальс". У одной из кабинок лопнули боковые металлические балки. В это время внутри находилась семья из трёх человек. Матери удалось удержаться, а вот её мужа и сына на полном ходу выбросило наружу. В результате мужчину госпитализировали с черепно-мозговой травмой, а мальчика — с переломом ключицы и сотрясением мозга. СК возбудил по данному факту уголовное дело.
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