Центральный парк Калининграда выплатит 200 тыс. рублей матери ребёнка, пострадавшего на аттракционе "Вальс"

В Калининграде суд вынес решение о компенсации Центральным парком культуры и отдыха морального вреда ребёнку, пострадавшему осенью прошлого года на аттракционе "Вальс". Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.



В ведомство обратилась мама мальчика, здоровью которого в результате происшествия был нанесён вред средней тяжести. ЦПКиО при оказании услуги не обеспечил безопасность. Управление Роспотребнадзора в свою очередь обратилось в суд.



Было установлено, что ЦПКиО разместил на своей территории аттракцион "Вальс" и использовал для оказания платных услуг. Эти услуги оказались небезопасными. В качестве компенсации морального вреда пострадавшего Центральный парк обязан выплатить семье 200 тыс. рублей. Решение суда пока не вступило в законную силу.