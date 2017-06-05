Пила и дебоширила: в Калининграде женщину выселили из незаконно занимаемой квартиры

В Калининграде по решению суда выселили из картиры женщину, которая незаконно в неё проживала. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФССП России по Калининградской области.

Женщину, которая проживала на ул. Менделеева, выселили на основании решения Центрального районного суда. До этого ей неоднократно вручали требования об исполнении судебного решения, однако она игнорировала их. В конце мая в очередном требовании указали сроки добровольного исполнения решения суда, а также дату и время применения меры принудительного исполнения. Добровольно покидать помещение женщина нее стала. Кроме того, она выпивала и дебоширила: соседям несколько раз приходилось вызывать наряд полиции.

"Сегодня, 5 июня, в 10 часов утра жилое помещение было вскрыто и передано представителю взыскателя по акту. Личные вещи, находящиеся в квартире, также были описаны судебными приставами и переданы на ответственное хранение. Во входную дверь был вставлен новый замок, соседи вздохнули облегченно, а судебные приставы окончили исполнительное производство фактическим исполнением", – говорится в сообщении ведомства.