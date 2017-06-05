Стало известно, когда откроют вольер сурикатов в Калининградском зоопарке (фото)
Фото: пресс-служба Калининградского зоопарка
В Калининградском зоопарке через две недели планируют открыть зимний вольер, в котором будут содержаться сурикаты. Об этом Клопс.Ru рассказали в пресс-службе учреждения.
Сейчас вольер расписывают сотрудники зоопарка — на стенах будет изображена саванна. В помещении осталось установить лампы для обогрева и закончить отделку камнем, а также насыпать грунт. В пресс-службе отметили, что смотровое стекло, через которое посетители смогут увидеть животных, уже установлено.
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