Стало известно, когда откроют вольер сурикатов в Калининградском зоопарке (фото)

В Калининградском зоопарке через две недели планируют открыть зимний вольер, в котором будут содержаться сурикаты. Об этом Клопс.Ru рассказали в пресс-службе учреждения.



Сейчас вольер расписывают сотрудники зоопарка — на стенах будет изображена саванна. В помещении осталось установить лампы для обогрева и закончить отделку камнем, а также насыпать грунт. В пресс-службе отметили, что смотровое стекло, через которое посетители смогут увидеть животных, уже установлено.