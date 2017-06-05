Генконсульство Польши в Калининграде проводит торги по продаже части своих автомобилей
Генеральное консульство Республики Польша в Калининграде объявило торги по продаже части легковых автомобилей. Об этом сообщили
в Польском культурном центре.
Стартовая цена на Volkswagen Sharan 2011 года выпуска — 12,5 тыс. евро. Его пробег — 119,5 тыс. км. За BMW 730 i генконсульство Польши планирует выручить не менее 12,6 тыс. евро. Пробег этого автомобиля — 157,3 тыс. км. Обе машины технически исправны, обслуживались в сервисе и находятся в хорошем состоянии.
Открытие торгов запланировано на 19 июня. Для участия в них необходимо внести задаток в размере 10% от стартовой цены. Причины, по которым генконсульство продаёт машины, не указываются.
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