В Калининградском зоопарке рассказали, как животные переносят холодную погоду

В Калининградском зоопарке теплолюбивых животных выпускают на улицу, несмотря на прохладу. Об этом Клопс.Ru рассказали в пресс-службе учреждения.



Слониха Преголя выходит гулять около восьми утра. Правда, она не желает купаться, хотя воду ей исправно наливают. Обезьяны также предпочитают проводить время в уличных вольерах, как и жирафы.



Единственные животные, которым приходится сидеть взаперти, — бегемоты. Дело в том, что вода в уличном бассейне для них слишком холодная, и они могут простудиться. Температура воды для бегемотов должна составлять около 24 градусов.