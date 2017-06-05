В Калининградском зоопарке рассказали, как животные переносят холодную погоду
В Калининградском зоопарке теплолюбивых животных выпускают на улицу, несмотря на прохладу. Об этом Клопс.Ru рассказали в пресс-службе учреждения.
Слониха Преголя выходит гулять около восьми утра. Правда, она не желает купаться, хотя воду ей исправно наливают. Обезьяны также предпочитают проводить время в уличных вольерах, как и жирафы.
Единственные животные, которым приходится сидеть взаперти, — бегемоты. Дело в том, что вода в уличном бассейне для них слишком холодная, и они могут простудиться. Температура воды для бегемотов должна составлять около 24 градусов.
Ранее в зоопарке сняли видео
о том, как бегемоты ведут себя после смены воды в бассейне.
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