Поменять лампочки и заменить кран: калининградские волонтёры вышли на "трудовой десант" в Дом ветеранов

Волонтёры вышли на "трудовой десант" в Дом ветеранов, чтобы помочь пенсионерам решить мелкие бытовые проблемы. В понедельник, 5 июня, молодые люди из общественной организации "Родной Калининград" налаживали работу розеток, кранов, сантехники. Акция помощи была организована Калининградским городским комитетом ветеранов боевых действий и Молодёжной палатой городского совета депутатов во главе с председателем горсовета Андреем Кропоткиным.

Предварительно ветераны оставляли свои заявки, но некоторые оказались внеплановыми. Ветеран Великой Отечественной войны Нина Петровна Демешева пожаловалась на соседа этажом выше. Её постоянно затапливали, и на потолке квартиры образовались подтёки и начала опадать штукатурка. "В заявке этого не было, но я уже договорился с рабочими, вам всё сделают. Думаю, что уже до конца недели", — сказал Кропоткин.

Появление волонтёров в Доме ветеранов вызвало оживление среди его жителей. Пожилые женщины выстраивались в ряд, чтобы их бытовые проблемы тоже не остались без внимания. "У меня замок в двери сломался, но я сердцевину не купила. Можно мне тоже помочь? А то я ночью дверь не закрываю", — делится ещё одна пенсионерка.

Всего от жителей дома поступило больше сорока заявок. Глава горсовета Калининграда вкрутил лампочку в одной из квартир и отремонтировал розетку.

"Эти люди всю жизнь отдали городу, помнят, как восстанавливался город. Этот комплекс — Дом ветеранов — состоит из трёх многоквартирных домов, у нас здесь 190 квартир, где проживают 212 ветеранов. Такой квартал один практически уникален. К сожалению, возникают бытовые проблемы, различные сложности. Мы привлекаем к помощи молодёжь, которой небезразлична судьба ветеранов. Акция проходит совместно с общественной организацией "Родной Калининград", это около 3 300 человек со всего региона. Наши ветераны всю жизнь отдали на развитие нашего общества, наш долг — помогать им, чтобы они жили в нормальных условиях", — подчеркнул Андрей Кропоткин.