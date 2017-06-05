В Центробанке считают, что в 55 - 60 лет уйти на пенсию "по старости" неприятно
Первый зампред Центробанка РФ Сергей Швецов выразил уверенность, что пенсионный возраст в России обязательно возрастёт с учётом увеличения продолжительности жизни. Слова Швецова цитирует "Интерфакс".
Кроме того, представитель Центробанка считает, что уходить на пенсию "по старости" в 55 и 60 лет (соответствующий возраст для женщин и мужчин) должно быть неприятно.
"С моей точки зрения, пенсионный возраст очень сильно связан с дожитием. Поскольку дожитие увеличивается, статистика это показывает, медицина развивается, всяких военных конфликтов становится меньше, я надеюсь, это и дальше будет продолжаться, то дожитие неминуемо будет расти. И пенсионный возраст тоже неминуемо должен отодвигаться. Будет ли это 63 года или какая-то другая цифра, это уже вопрос калибровки", — отметил первый зампред ЦБ, сообщает "Интерфакс".
Председатель Пенсионного фонда России Антон Дроздов откликнулся на это заявление обещанием, что обсуждение этого вопроса завершат через год. Напомним, специалисты Международного валютного фонда посоветовали России увеличить пенсионный возраст.
По данным Пенсионного фонда России, в 2016 году в стране было 43,3 млн пенсионеров. В текущем году этот показатель может составить 43,9 млн человек.
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