Первый зампред Центробанка РФ Сергей Швецов выразил уверенность, что пенсионный возраст в России обязательно возрастёт с учётом увеличения продолжительности жизни. Слова Швецова цитирует "Интерфакс".



Кроме того, представитель Центробанка считает, что уходить на пенсию "по старости" в 55 и 60 лет (соответствующий возраст для женщин и мужчин) должно быть неприятно.



"С моей точки зрения, пенсионный возраст очень сильно связан с дожитием. Поскольку дожитие увеличивается, статистика это показывает, медицина развивается, всяких военных конфликтов становится меньше, я надеюсь, это и дальше будет продолжаться, то дожитие неминуемо будет расти. И пенсионный возраст тоже неминуемо должен отодвигаться. Будет ли это 63 года или какая-то другая цифра, это уже вопрос калибровки", — отметил первый зампред ЦБ, сообщает "Интерфакс".