Опрос: россияне назвали США и Украину главными врагами страны
Россияне считают главными врагами страны США и Украину. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого
"Левада-Центром".
Часть населения считает, что враждебно к России настроены Германия, Латвия, Литва, Польша и Эстония. 15% граждан сказали, что недружественно к нашей стране относится Великобритания. Называли люди в списке врагов Грузию, Францию, Турцию, Японию, Сирию, Канаду и другие страны.
В числе дружественно настроенных по отношению к России государств жители страны отметили Белоруссию, Китай и Казахстан. Больше 10% опрошенных упомянули Сирию, Индию, Армению, Кубу. Называли россияне Узбекистан, Таджикистан, Азербайджан, Киргизию, Молдавию и другие государства.
Больше половины жителей страны не видят изменений в отношениях с Евросоюзом. 21% опрошенных считают, что они меняются в худшую сторону, а 14% — в лучшую сторону.
Мнение россиян о том, находится ли страна в международной изоляции, разделилось поровну. Согласны с утверждением 46% респондентов, а не согласны — 45%.
Опрос проводился 19–22 мая. Участие в нём принимали 1 600 человек в возрасте старше 18 лет.
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