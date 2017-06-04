"Ростелеком" планирует создать собственное приложение для перевозок

"Ростелеком" планирует создать собственное приложение для поиска, вызова и оплаты такси или частных водителей. Об этом заявил президент компании Михаил Осеевский во время международного экономического форума в Санкт-Петербурге, передаёт "РИА Новости"

Он отметил, что существующие приложения других компаний Uber и Gett пока работают только для поиска такси. По его словам, "Ростелеком" планирует включить в своё приложение другие типы транспорта — беспилотные, электрические, пригородные электрички.

"Ростелеком" планирует создать цифровую платформу для этого вида сервиса, она потребует интеграции очень разных информационных и коммуникационных технологий, это сети пятого поколения, это центры хранения и обработки данных, системы высокоточного позиционирования, это системы геоинформационные, инструменты взаимодействия наземной инфраструктуры, дорожной инфраструктуры с автомобилем, система взаимодействия автомобиля с автомобилем", — заявил Осеевский.

Как ранее писал Клопс.Ru, что автоконцерн Volkswagen также решил выпустить аналогичный сервис. Moia запустится в 2017 году в двух городах и составит конкурента компании Uber, однако в отличие от конкурента, автомобилям Moia не понадобятся водители - в проекте будут использованы автомобили-беспилотники.