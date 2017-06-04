"Ростелеком" планирует создать собственное приложение для перевозок

"Ростелеком" планирует создать собственное приложение для поиска, вызова и оплаты такси или частных водителей. Об этом заявил президент компании Михаил Осеевский во время международного экономического форума в Санкт-Петербурге, передаёт "РИА Новости"
.
Он отметил, что существующие приложения других компаний Uber и Gett пока работают только для поиска такси. По его словам, "Ростелеком" планирует включить в своё приложение другие типы транспорта — беспилотные, электрические, пригородные электрички.
"Ростелеком" планирует создать цифровую платформу для этого вида сервиса, она потребует интеграции очень разных информационных и коммуникационных технологий, это сети пятого поколения, это центры хранения и обработки данных, системы высокоточного позиционирования, это системы геоинформационные, инструменты взаимодействия наземной инфраструктуры, дорожной инфраструктуры с автомобилем, система взаимодействия автомобиля с автомобилем", — заявил Осеевский.
Как ранее писал Клопс.Ru, что автоконцерн Volkswagen также решил выпустить аналогичный сервис. Moia запустится
в 2017 году в двух городах и составит конкурента компании Uber, однако в отличие от конкурента, автомобилям Moia не понадобятся водители - в проекте будут использованы автомобили-беспилотники.
Сервис такси Gett с 19 июля 2017 года официально начал свою работу в Калининграде
. Подача такси и первые два километра поездки будут стоить 79 рублей, затем нужно будет заплатить 15 рублей за каждый километр и 3 рубля за минуту.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.