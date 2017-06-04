Стало известно, насколько повысилась средняя зарплата педагогов в 2016 году

В правительстве России подготовили ежегодный доклад о реализации государственной политики в сфере образования. Документ опубликован на сайте кабмина
в субботу, 3 июня.
Согласно докладу, в 2016 году средняя зарплата преподавателей вузов и профессоров увеличилась на 4,3 тысячи рублей и составила 55 тысяч рублей. У учителей дошкольного образования оплата труда оказалась выше на 900 рублей – с января по декабрь 2015 года в среднем они получали 26,6 тысячи рублей.
В среднем на 600 рублей больше получили преподаватели общего образования. В 2015 году их усреднённая зарплата составляла 32,6 тысячи рублей, а в 2016-м она выросла до 33,3 тысячи.
Средняя зарплата социальных работников в 2016 году выросла на 200 рублей. Так, педагоги, оказывающие соцуслуги сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в январе-декабре 2016 года получили до 30 тысяч рублей.
Зарплата преподавателей дополнительного образования в 2016 году в среднем составила 28 тысяч рублей. Год назад они получали порядка 26,8 тысячи. Преподаватели и мастера производственного обучения в 2016 году стали зарабатывать на 1200 рублей больше.
"За 2016 год в целом по Российской Федерации среднемесячная заработная плата профессорско-преподавательского состава, реализующего программы высшего образования, выросла с 50,7 тысячи рублей (за январь-декабрь 2015 года) до 55 тысяч рублей (за январь-декабрь 2016 га)", — говорится в докладе.
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