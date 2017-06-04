Стало известно, насколько повысилась средняя зарплата педагогов в 2016 году

В правительстве России подготовили ежегодный доклад о реализации государственной политики в сфере образования. Документ опубликован на сайте кабмина в субботу, 3 июня.

Согласно докладу, в 2016 году средняя зарплата преподавателей вузов и профессоров увеличилась на 4,3 тысячи рублей и составила 55 тысяч рублей. У учителей дошкольного образования оплата труда оказалась выше на 900 рублей – с января по декабрь 2015 года в среднем они получали 26,6 тысячи рублей.

В среднем на 600 рублей больше получили преподаватели общего образования. В 2015 году их усреднённая зарплата составляла 32,6 тысячи рублей, а в 2016-м она выросла до 33,3 тысячи.

Средняя зарплата социальных работников в 2016 году выросла на 200 рублей. Так, педагоги, оказывающие соцуслуги сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в январе-декабре 2016 года получили до 30 тысяч рублей.

Зарплата преподавателей дополнительного образования в 2016 году в среднем составила 28 тысяч рублей. Год назад они получали порядка 26,8 тысячи. Преподаватели и мастера производственного обучения в 2016 году стали зарабатывать на 1200 рублей больше.