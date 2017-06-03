Ласточкино гнездо и Кижи: как достопримечательности российских городов оказались собраны в калининградском парке (фото)

В субботу, 3 июня, в калининградском парке Южный открыли Парк миниатюр . На территории нового музея под открытым небом представлены уменьшенные копии архитектурных достопримечательностей, которые расположены в различных уголках России.

Уникальный комплекс создан при участии инвестора в рамках проекта "История в архитектуре". По мнению создателей, Парк миниатюр должен стать излюбленным пунктом посещения туристов и местных жителей, потому что даёт возможность вживую увидеть архитектурные шедевры нашей страны в одном месте.

Объект расположился чуть левее входа в парк у Фридландских ворот. В тени многолетних деревьев на берегу озера плутают хитроумные петли плиточных дорожек. Некоторые из них ведут к уже созданным экспозициям. Другие же заканчиваются беседкой, качелями, детской игровой площадкой или табличкой, гласящей, что в скором времени тут должен появиться очередной макет объекта культурного наследия.

"Самое главное, организована работа очень хороших экскурсоводов, которые рассказывают об истории того или иного города и его архитектуре. Это особо важно для калининградцев, которые не выезжали в Россию. Это поможет им прийти и посмотреть на замечательные сооружения, которые находятся здесь (а их всего будет тридцать), заинтересоваться, и всё-таки при возможности ехать на уикенд не только за границу, но и планировать отдых на необъятных просторах нашей родины. Поверьте, там есть что посмотреть, и есть чем гордиться!", – рассказал глава города Александр Ярошук, присутствовавший на открытии.

Пока посетители могут рассмотреть до мельчайших деталей только девять строений. Это здание пермского краеведческого музея, Храм на Крови в Екатеринбурге, знаменитую деревянную церковь в музее-заповедники Кижи, Николаевские Триумфальные ворота во Владивостоке, Стелу воинской славы в Петропавловске-Камчатском, крымский замок Ласточкино гнездо, дом Костерина в Уфе, Спасский Староярмарочный собор в Нижнем Новгороде и Московские Триумфальные ворота в Иркутске.

Каждый макет собирается не меньше месяца: они выполнены из ПВХ и дерева. На некоторых храмах даже есть отделка позолотой. При этом их создатели уверяют, что все объекты прекрасно переносят атмосферные катаклизмы, и минувший ураган это уже показал наглядно.

К 2018 году в парке появятся в общей сложности 30 миниатюрных объектов культурного наследия. На ближайшей очереди в данном секторе кёнигсбержский "Королевский замок", казанский "Кул-Шариф", академический театр драмы имени Горького в Самаре, Собор Василия Блаженного в Москве, а так же Свято-Покровский кафедральный собор в Красноярске.

Все существующие макеты, несмотря на сильное уменьшение в пропорциях (1:25), всё же довольно крупные, чтобы фотографироваться на их фоне. Любоваться экспозициями можно будет не только при ярком солнце – у каждого из макетов установлена подсветка. Приятно удивил тот факт, что у экспозиций нет индивидуальных оград, поэтому наклонится к ним, чтобы, например, заглянуть в окошко, не составит труда.

Кстати, желающих проделать всё вышеперечисленное в день открытия было так много, что все с трудом умещались на дорожках. Отмечается, что в дальнейшем посещение объекта станет платным. Входной билет взрослому человеку обойдется в 100 рублей, школьникам и студентам – 80, а для детей до 6 шести лет – 50 рублей.

"Если нам администрация парка позволит развиваться дальше, то у нас есть ещё несколько идей, которые предусматривают новые территории, где выставлены новые архитектурные формы", – сообщил управляющий Парка миниатюр Виталий Болдицын.