С 5 июня "ВКонтакте" начинает продажу сим-карт VK Mobile всем своим пользователям

В понедельник, 5 июня 2017 года сим-карты виртуального мобильного оператора VK Mobile станут доступны для пользователей "Вконтакте" по всей стране, вне зависимости от региона проживания. Об этом сообщает vc.ru
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Дату старта публичного тестирования VK Mobile анонсировали представители социальной сети на мероприятии Moscow Dribbble Meetup. Другие подробности запуска сотрудники "ВКонтакте" не раскрыли.
Сообщается, что закрытое тестирование оператора было запущено в апреле 2017 года. В нём приняли участие 160 человек. Тогда активировать выданные сим-карты можно было только в Москве и Санкт-Петербурге. Пользователям был доступен стартовый баланс на счёте в размере 450 рублей. Абонентская плата составляла 400 рублей в месяц.
Отмечается, что при использовании социальной сети абоненты оператора VK Mobile получают бонусы. Пользователям доступен кэшбек на мобильный счёт с покупок во "ВКонтакте". Абоненты также имеют возможность бесплатно слушать музыку в специальном приложении Boom и путешествовать по России без роуминга.
О планах создать собственного виртуального оператора сотовой связи компания заявила в октябре 2016 года. Разработчики хотели запустить VK Mobile до конца 2016 года. По данным vc.ru, в феврале 2017 года финансовый директор холдинга Mail.Ru Group рассказал о переносе даты официального запуска VK Mobile.
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