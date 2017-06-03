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С 5 июня "ВКонтакте" начинает продажу сим-карт VK Mobile всем своим пользователям

16:33
  969 0
Архив Клопс.Ru
В понедельник, 5 июня 2017 года сим-карты виртуального мобильного оператора VK Mobile станут доступны для пользователей "Вконтакте" по всей стране, вне зависимости от региона проживания. Об этом сообщает vc.ru.
 
Дату старта публичного тестирования VK Mobile анонсировали представители социальной сети на мероприятии Moscow Dribbble Meetup. Другие подробности запуска сотрудники "ВКонтакте" не раскрыли.
 
Сообщается, что закрытое тестирование оператора было запущено в апреле 2017 года. В нём приняли участие 160 человек. Тогда активировать выданные сим-карты можно было только в Москве и Санкт-Петербурге. Пользователям был доступен стартовый баланс на счёте в размере 450 рублей. Абонентская плата составляла 400 рублей в месяц.
 
Отмечается, что при использовании социальной сети абоненты оператора VK Mobile получают бонусы. Пользователям доступен кэшбек на мобильный счёт с покупок во "ВКонтакте". Абоненты также имеют возможность бесплатно слушать музыку в специальном приложении Boom и путешествовать по России без роуминга.
 
О планах создать собственного виртуального оператора сотовой связи компания заявила в октябре 2016 года. Разработчики хотели запустить VK Mobile до конца 2016 года. По данным  vc.ru, в феврале 2017 года финансовый директор холдинга Mail.Ru Group рассказал о переносе даты официального запуска VK Mobile.
 

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