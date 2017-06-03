В Калининграде после ремонта открылся кинотеатр "Заря"

В субботу, 3 июня, кинотеатр "Заря" открылся после ремонта. Событие анонсировал на своей странице Facebook арт-директор заведения Артём Рыжков.

В день открытия в кинотеатре стартует фестиваль европейской комедии . Он продлится до 20 июня 2017 года.

"Кафе и касса откроются в 15:00, фильм покажем в 19:00. Идеаль, Бекбеддер, русские модели в Париже и в Самаре, много цинизма и юмора. Мир, где некрасивых несправедливо унижают", – написал Рыжков.