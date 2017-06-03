В Калининграде после ремонта открылся кинотеатр "Заря"
В субботу, 3 июня, кинотеатр "Заря" открылся после ремонта. Событие анонсировал на своей странице Facebook арт-директор заведения Артём Рыжков.
"Кафе и касса откроются в 15:00, фильм покажем в 19:00. Идеаль, Бекбеддер, русские модели в Париже и в Самаре, много цинизма и юмора. Мир, где некрасивых несправедливо унижают", – написал Рыжков.
Как ранее писал Клопс.Ru, кинозал и кафе были закрыты
в начале апреля на ремонт. Арт-директор Артём Рыжков обещал калининградцам вместо привычного формата "совсем другое место", отмечая, что кафе изменится до неузнаваемости.
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