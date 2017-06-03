Под Калининградом начался чемпионат по ловле янтаря "Амберфест-2017"

В посёлке Янтарный в 10:00 начался открытый чемпионат по ловле янтаря "Амберфест-2017". Событие анонсировал у себя на странице в Facebook мэр Янтарного городского округа Алексей Заливатский.

Индивидуальные соревнования по поискам солнечного камня проходят на пляже. В данный момент там также открыта ярмарка мастеров-резчиков янтаря. Желающие могут принять участие в конкурсе боди-арта. Сообщается, что в 14:00 на сцене "Янтарного пляжа" начнётся поднятие Голубого флага в честь открытия. Вход свободный.

Алексей Заливатский также написал, что в этом году уже оборудован второй пляж у спуска от отеля "Шлосс". Подготовка завершилась в пятницу, 2 июня.