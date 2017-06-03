С начала года в Калининграде оштрафовали более 600 торговцев польской санкционкой (фото, видео)

За пять месяцев 2017 года калининградские полицейские выявили 623 нарушителя, которые незаконно торговали польской продукцией. Об этом Клопс.Ru сообщила руководитель пресс-службы УМВД Светлана Поставничая.
Торговцев санкционкой привлекли к административной ответственности. Им грозит наказание в виде штрафа, а также конфискация продукции.
"В отношении каждого из них составлен протокол по статье 14.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях "Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии)", – говорится в сообщении.
С начала года в рамках профилактических рейдов участковые уполномоченные полиции и сотрудники патрульно-постовой службы изъяли более 200 килограммов продукции, запрещённой к ввозу на территорию России. После проведения проверки указанная продукция будет уничтожена в установленном законом порядке, отмечают в пресс-службе.
"В летний период приобретение продуктов в таких нестационарных и необорудованных торговых местах опасно для жизни и здоровья граждан, поэтому мы привлекли к проведению рейдовых мероприятий специалистов Россельхознадзора. Они изымают продукцию и осуществляют её исследование на предмет опасности для жизни и здоровья", – сообщил заместитель начальника полиции городского УМВД Анатолий Каманицин.
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