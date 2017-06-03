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Главная Новости Общество

С начала года в Калининграде оштрафовали более 600 торговцев польской санкционкой (фото, видео)

11:11
  914 3
Фото: пресс-служба УМВД по Калининградской области
10 фото
За пять месяцев 2017 года калининградские полицейские выявили 623 нарушителя, которые незаконно торговали польской продукцией. Об этом Клопс.Ru сообщила руководитель пресс-службы УМВД Светлана Поставничая. 
 
Торговцев санкционкой привлекли к административной ответственности. Им грозит наказание в виде штрафа, а также конфискация продукции.
 
"В отношении каждого из них составлен протокол по статье 14.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях "Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии)", – говорится в сообщении.
 
С начала года в рамках профилактических рейдов участковые уполномоченные полиции и сотрудники патрульно-постовой службы изъяли более 200 килограммов продукции, запрещённой к ввозу на территорию России. После проведения проверки указанная продукция будет уничтожена в установленном законом порядке, отмечают в пресс-службе.
 
"В летний период приобретение продуктов в таких нестационарных и необорудованных торговых местах опасно для жизни и здоровья граждан, поэтому мы привлекли к проведению рейдовых мероприятий специалистов Россельхознадзора. Они изымают продукцию и осуществляют её исследование на предмет опасности для жизни и здоровья", – сообщил заместитель начальника полиции городского УМВД Анатолий Каманицин.
 
 

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3 комментария Правила комментирования

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podushka
podushka #
12:18
Каждый день на северном вокзале торгуют
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ivankomarov71
ivankomarov71 #
12:24
Ребят, бросить курить стало действительно легко! Лично я  за 2 дня полностью излечился и стал чувствовать себя намного моложе и здоровее. На 100% натуральное средство, которое еще и восстановить организм, вообщем ребят советую не затягивать  -  http://zdorovie-smoke.blogspot.com
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aauuii2244
aauuii2244 #
12:47
каждый день надо штрафовать, и продукцию изымать, тогда станет чище. Багратиона всю засрали, не улица а черт занет что.
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