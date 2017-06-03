Шендерюк-Жидков: Программисты из стран бывшего СССР активно переезжают в Калининград

Калининградская область собирается активно привлекать компании и специалистов, работающих в сфере IT, и видит заинтересованность со стороны программистов из России и стран бывшего СССР. Об этом, как сообщает ТАСС
, на Петербургском международном экономическом форуме рассказал врио заместителя председателя областного правительства Александр Шендерюк-Жидков.
"Мы всячески настроены на то, чтобы эта интеллектуальная элита, в том числе из стран бывшего Советского Союза, смогла обрести в Калининграде возможность реализовывать свои проекты, и мы их всячески в этом поддерживаем", – заявил он, отметив, что специалисты в области IT могут пользоваться полным набором льгот ОЭЗ, и добавив, что уже сейчас они активно переезжают в регион.
По словам чиновника, в Калининградской области почти завершили разработку программы по стимулированию переезда специалистов. Она предусматривает частичную компенсацию трат на переезд.
Шендерюк-Жидков также рассказал, что Калининградская область готова размещать в регионе центры обработки данных, предоставляя им особые условия. В их числе бесплатное предоставление территории как в городе, так в индустриальных парках, и бесплатное электроснабжение.
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