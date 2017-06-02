Голодец назвала дату возможного перехода на электронные трудовые книжки

В правительстве планируют ввести систему электронных трудовых книжек с 1 января 2018 года. Как сообщает ТАСС , об этом на Петербургском международном экономическом форуме рассказала вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец.

Голодец заявила, что Минтруд активно работает над системой. По её словам, новшество даст возможность получать сведения о трудовой деятельности по запросу в электронном виде.

Как отмечают в Роструде, переход к электронным трудовым книжкам должен быть добровольным. Министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров заявлял, что они могут быть интегрированы с порталом госуслуг.