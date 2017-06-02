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Главная Новости Общество

Голодец назвала дату возможного перехода на электронные трудовые книжки

19:02
  564 0
Архив Клопс.Ru
В правительстве планируют ввести систему электронных трудовых книжек с 1 января 2018 года. Как сообщает ТАСС, об этом на Петербургском международном экономическом форуме рассказала вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец.
 
Голодец заявила, что Минтруд активно работает над системой. По её словам, новшество даст возможность получать сведения о трудовой деятельности по запросу в электронном виде. 
 
Как отмечают в Роструде, переход к электронным трудовым книжкам должен быть добровольным. Министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров заявлял, что они могут быть интегрированы с порталом госуслуг.
 
Голодец рассказала о переходе на электронные трудовые книжки 20 апреля. По её словам, инициативу поддерживают работодатели и профсоюзы. 
 

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