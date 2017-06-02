"Он такой цыпик!": калининградец нашёл на свалке письма и фото столетней давности

Калининградец Геган Газазян нашёл среди сваленных в кучу ящиков у Центрального рынка коробку, где были сложены немецкие фотографии, открытки и письма 1920–1930 годов. 45-летний горожанин принёс находку в редакцию Клопс.Ru. Он надеется, что отыщутся владельцы этих документов, а возможно — кто-то из адресатов или авторов посланий или их родных.

"Мне нужна была коробка, и я увидел подходящую у свалки на рынке. Стал вытряхивать её, оттуда выпали фотографии и бумаги", — рассказал Газазян.

Ему сразу бросился в глаза один из снимков, на котором в ряд стояли немецкие офицеры. На других фото также были военные, плохо узнаваемые здания. Снимки явно были сделаны в довоенной Германии — возможно, в Кёнигсберге или других городах.

Среди фотографий нашлось письмо на русском, датированное 25 апреля 1922 года, и четыре открытки, отпечатанные в Германии, две из них — на немецком языке.

Бумага хорошо сохранилась, и текст можно прочесть. Письмо адресовано некой Ядвиге и прислано из Москвы. На четырёх страницах автор, оставивший подпись "Лида", рассказывает о своей жизни и делится последними новостями.

"Я устроилась на работу в управление машинисткой. Сидим мы ввосьмером в одном помещении. Нам очень тесно, — жалуется Лида. — Чтобы не скучать по вечерам, мы с девочками создали клуб, в котором каждый получил своё прозвище по названию цветов. Я получила прозвище Лилия".

Свой клуб машинистки в шутку прозвали Партией спасения человечества от скуки. Судя по письму, каждую субботу девушки собирались вместе, лакомились пирогами и танцевали в модных нарядах.

"На последнем вечере я была одета в польский костюм: голубой, атласный, вышитый серебром с белым пухом. Говорят, ко мне очень шла четырёхугольная шапка-конфедератка", — рассказывает Лида.

Она вспоминает о красивом поляке, которого ласково называет цыпиком: "Ваш знакомый Рудницкий оказался настоящим цыпиком. Мы были с ним в Малом театре. Он прекрасно понял всю пьесу и очень мило говорит по-русски. Я лично чувствую себя рядом с ним очень хорошо и свободно, будто знаю его 10 лет".

Сообщает Лида и плохие известия: несколько знакомых умерли от тифа.

На двух найденных калининградцем открытках есть надписи на немецком языке, на двух других — на русском, одна из них датирована 1925 годом.

Среди бумаг попались инструкции швейных немецких машин Phoenix.

Геган Газазян оставил свои находки в редакции Клопс.Ru. Было бы интересно найти владельцев этих документов, чтобы понять, как столь причудливым образом переплелись судьбы польских, немецких и русских семей из Москвы, Варшавы и Кёнигсберга. Среди бумаг есть даже снимок, на обратной стороне которого значится "Ст. Кущевка Куб. обл.". На ней изображена семья с двумя детьми.

Если кто-то может пролить свет на эту историю, просим написать в редакцию по адресу news@klops.ru либо позвонить по телефону 99-16-42 Константину Серикову.