+15 °C
днем
+7 °C
ночью
02 июня 2017 г. 18:15
76 624 пользователей
за 24 часа на сайте
56.69 +0.3
Курс ММВБ на 02 июня 2017, 18:00
63.94 +0.72
Курс ММВБ на 02 июня 2017, 18:00
15.19 -0.01
Курс ЦБ на 03 июня 2017
Пришли новость
Предложите свою новость
Тема
прикрепить файл
avatar
Картинка

Если вы хотите, чтобы редакция "Клопс.Ru" занялась вашей проблемой, оставьте свой контактный номер

Кроме того, вы можете предложить тему для материала по телефону 99-16-42 или Viber и Whatsapp - 8 909 78 23 333

Главная Новости Общество

"Он такой цыпик!": калининградец нашёл на свалке письма и фото столетней давности

Автор: Константин Сериков
17:33
  832 1
  • Геган Газазян
Геган Газазян
Фото: Виктор Буздин
Калининградец Геган Газазян нашёл среди сваленных в кучу ящиков у Центрального рынка коробку, где были сложены немецкие фотографии, открытки и письма 1920–1930 годов. 45-летний горожанин принёс находку в редакцию Клопс.Ru. Он надеется, что отыщутся владельцы этих документов, а возможно — кто-то из адресатов или авторов посланий или их родных. 
 
"Мне нужна была коробка, и я увидел подходящую у свалки на рынке. Стал вытряхивать её, оттуда выпали фотографии и бумаги", — рассказал Газазян.
 
 
Ему сразу бросился в глаза один из снимков, на котором в ряд стояли немецкие офицеры. На других фото также были военные, плохо узнаваемые здания. Снимки явно были сделаны в довоенной Германии — возможно, в Кёнигсберге или других городах. 
 
 
Среди фотографий нашлось письмо на русском, датированное 25 апреля 1922 года, и четыре открытки, отпечатанные в Германии, две из них — на немецком языке.
 
Бумага хорошо сохранилась, и текст можно прочесть. Письмо адресовано некой Ядвиге и прислано из Москвы. На четырёх страницах автор, оставивший подпись "Лида", рассказывает о своей жизни и делится последними новостями.
 
 
"Я устроилась на работу в управление машинисткой. Сидим мы ввосьмером в одном помещении. Нам очень тесно, — жалуется Лида. — Чтобы не скучать по вечерам, мы с девочками создали клуб, в котором каждый получил своё прозвище по названию цветов. Я получила прозвище Лилия". 
 
Свой клуб машинистки в шутку прозвали Партией спасения человечества от скуки. Судя по письму, каждую субботу девушки собирались вместе, лакомились пирогами и танцевали в модных нарядах.
 
 
"На последнем вечере я была одета в польский костюм: голубой, атласный, вышитый серебром с белым пухом. Говорят, ко мне очень шла четырёхугольная шапка-конфедератка", — рассказывает Лида. 
 
Она вспоминает о красивом поляке, которого ласково называет цыпиком: "Ваш знакомый Рудницкий оказался настоящим цыпиком. Мы были с ним в Малом театре. Он прекрасно понял всю пьесу и очень мило говорит по-русски. Я лично чувствую себя рядом с ним очень хорошо и свободно, будто знаю его 10 лет". 
 
Сообщает Лида и плохие известия: несколько знакомых умерли от тифа. 
 
 
На двух найденных калининградцем открытках есть надписи на немецком языке, на двух других — на русском, одна из них датирована 1925 годом.
 
Среди бумаг попались инструкции швейных немецких машин Phoenix. 
 
 
Геган Газазян оставил свои находки в редакции Клопс.Ru. Было бы интересно найти владельцев этих документов, чтобы понять, как столь причудливым образом переплелись судьбы польских, немецких и русских семей из Москвы, Варшавы и Кёнигсберга. Среди бумаг есть даже снимок, на обратной стороне которого значится "Ст. Кущевка Куб. обл.". На ней изображена семья с двумя детьми.  
 
 
Если кто-то может пролить свет на эту историю, просим написать в редакцию по адресу news@klops.ru либо позвонить по телефону 99-16-42 Константину Серикову.
 

Читайте новости Клопс в своих любимых мессенджерах. Это бесплатно!

Telegram
@klopsrubot
Viber
viber.com/klops
1 комментарий Правила комментирования

Правила комментирования

Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.

Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.

При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:

  • − употреблять нецензурные слова и выражения (даже с заменой букв значками/символами),
  • − оскорблять и проявлять неуважение к собеседникам,
  • − пропагандировать насилие, наркотики, фашистскую и профашистскую идеологию, заниматься расовой и национальной дискриминацией, затрагивать религиозные, этнические и сексуальные темы, которые могут оскорбить верования, чувства и убеждения других посетителей сайта,
  • − оставлять комментарии со спамом и рекламой.

Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.

avatar
Gorod_112
Gorod_112 #
18:15
История про клуб девушек-машинисток прекрасна.  Булгаков, "Собачье сердце", люди тех времен как будто рядом, здесь и сейчас.

Нашедшему мужчине огромное спасибо за неравнодушие. И даже если не найдутся за давностью лет родственники героев на фото, неплохо было бы создать портал, где выкладывались бы фото/сканы подобных находок.  Думается, в комодах калининградцев хранится немало пропадающих в безвестии вещей, свидетелей прошлого...
Ответить Цитировать

Главные темы дня

Ярошук гонял на велике, а Влахович копил на вертолёт
01 июня 201716:57
  7596 0
Ярошук гонял на велике, а Влахович копил на вертолёт
В Калининграде полиция нашла восьмилетнего мальчика, пропавшего вместе с отцом после гибели матери
Фото горячей новости
15:54
  5886 0
На ул. Невского насмерть разбился мотоциклист
Фото горячей новости
14:46
  8647 0
В субботу утром в Калининградской области ожидаются заморозки
Фото горячей новости
14:38
  11228 0
Эксперт рассказал калининградцам, без чего не пустят в Польшу и Литву
Фото горячей новости
13:11
  10880 2

Лента новостей

Картинка
Суд заключил под стражу подозреваемого в убийстве 33-летнего калининградца
17:39
  301 0
Картинка
"Он такой цыпик!": калининградец нашёл на свалке письма и фото столетней давности
17:33
  832 1
Картинка
В "Балтику" может перейти бывший футболист "Локомотива"
17:25
  468 0
Картинка
Американские самолёты провели разведку у границ Калининградской области
17:05
  419 0

Авторские колонки

Фото автора
Олег Пономарев
кандидат экономических наук
Лёгкие деньги закончились: как выжить бизнесу
  3585 0
Фото автора
Дмитрий Ращинский
обыватель
Нефутбольная страна, нефутбольный город
  5379 3
Логотип
Нашли опечатку Система Orphus
Orphus: Ctrl+Enter

Новости

Объявления

Другое

Мы в социальных сетях
Vk Ok Fb Instagram Telegram Viber Twitter
*По данным независимого рейтинга Liveinternet.ru Материалы с пометками и публикуются на коммерческой основе

Сайт входит в медиагруппу «Западная пресса»

Электронное периодическое издание Klops.ru (Клопс.ру) зарегистрировано федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия. Свидетельство серии Эл № 77-29551 от 21.09.2007 года
Учредитель: ООО "Русская медиагрупа "Западная Пресса".
Главный редактор: Кондратьева Анастасия Евгеньевна

Адрес редакции Klops.ru (Клопс.ру): 236040, Калининград,
ул. Маршала Рокоссовского, 16/18

Редакция: +7 (4012) 99-16-42
Почта: news@klops.ru
Реклама: +7 (4012) 61-68-53
Viber: +7 (909) 78 23 333
Whatsapp: +7 (909) 78 23 333


Лицензия Creative Commons
Материалы сайта, если не указано иное, доступны по лицензии Creative Commons «Attribution-ShareAlike» («Атрибуция — На тех же условиях») 4.0 Всемирная
16+
Дизайн разработан компанией JetStyle JetStyle logo