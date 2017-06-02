В крупнейшем российском этнопарке появится выставочная площадка Калининградской области

В крупнейшем в России этнографическом парке-музее "ЭТНОМИР" в Калужской области планируется организовать музейно-выставочную площадку Калининградской области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.



Целью организации пространства станет презентация региона, его истории, туристского потенциала и достопримечательностей. Таким образом Калининградская область присоединится к проекту "Россия в ЭТНОМИРЕ", реализация которого ведётся по поручению президента при поддержке Агентства стратегических инициатив.



Генеральный директор компании "ЭТОНО-ДЕРЕВНЯ" Татьяна Григорьева рассказала, что в прошлом году по итогам заседания экспертного совета Агентства стратегических инициатив под руководством главы государства и председателя наблюдательного совета АСИ Владимира Путина вышло поручение о том, что в "ЭТНОМИРе" должны быть представлены все регионы страны. "Это позволит посетителям нашего парка совершить путешествие по всей России на одной площадке. Сейчас у нас уже присутствуют несколько регионов; рассчитываем увидеть и дом-павильон Калининградской области", — отметила Григорьева.

Врио вице-премьера Калининградской области Александр Шендерюк-Жидков сказал, что региону предоставят участок с подведённой инфраструктурой и коммуникациями. "Мы со своей стороны должны найти инвестора, прежде всего частного, который организует эту площадку и будет представлять наш регион", — отметил представитель правительства.



Культурно-образовательный центр "ЭТНОМИР" расположен в деревне Петрово Калужской области. В нём объединён комплекс из 50 этнодворов, каждый из которых представляет культуру народностей и территорий.