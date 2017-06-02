Регбисты из Калининграда стали бронзовыми призёрами фестиваля студенческого спорта стран Скандинавии

Калининградские регбисты завоевали бронзу на фестивале студенческого спорта стран Скандинавии, который прошёл в Латвии. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.



Участие в XXXII открытых студенческих играх Sell Student Games принимали представители 65 университетов из 13 стран. Регбисты Балтийского федерального университета играли в дивизионе олимпийского регби-7. Подопечные Елены Даниленко обыграли сверстников из латвийского сельскохозяйственного университета, но уступили ребятам из шяуляйского университета и латвийской спортивной академии.



Часть игроков сборной БФУ примет участие в розыгрыше мужского чемпионата Балтии в составе сборной Калининградской области "Балтийский шторм". Примут участие члены команды и в этапе Кубка России по пляжному регби в Янтарном. Осенью команда в полном составе выступит на национальном чемпионате Студенческого спортивного союза России в Сочи.