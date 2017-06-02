В Калининграде свет отключили на 17 улицах (список)

В Калининграде на ряде улиц в пятницу, 2 июня, отключены электроснабжение, холодная вода и газ. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

По причине ремонта и замены оборудования свет отключили:



— до 13:30 — на ул. Галицкого, 28, 30, 36а, б, 40, 40а, ул. Ботанической, 8, 10, пр. Московском, 2б;

— до 17:00 — на ул. Леонова, 28а, ул. Кирова, 89–95, ул. Зоологической, 55–65;

— до 17:30 — на ул. Таганрогской, 4, пер. Таганрогском, 4–24, 3–7, 3а–г;

— до 18:00 — на ул. Красносельской, 81–89, 88–90; 76–78 (котельная), 80 (котельная), 80б (г/котельная), пр. Мира, 137–143, 149–151, 159а–163, ул. Саратовской, 30–36, 35–51, ул. Радистов, 56а, ул. Добролюбова, 29;

— до 20:00 — на ул. Кутузова, 34, 44, ул. Энгельса, 8, 8а, 10, 10а, 17, 19, ул. Донской, 5–11, ул. Энгельса, 8, 8а, 12, 14, 14а, 17–25, ул. Нахимова, 17.



До 12:00 приостановили подачу холодной воды на ул. Интернациональной, 66–74, 76, ул. О. Кошевого, 43, 45, 82–88, ул. Карамзина, 25–33, 37, 41–47, 50–56, а также на Южном бульваре, 26–48, 33–47.



До устранения неисправностей и проведения работ по капитальному ремонту не будет газа на ул. Краснодонской, 2 (48 квартир), ул. Беломорской, 15 (12 квартир, нет доступа в пять квартир), ул. Репина, 48 (12 квартир), ул. Танковой, 4 (22 квартиры, нет доступа в три квартиры), ул. Восточной, 9 (12 квартир), ул. Майора Козенкова, 9 (14 квартир, нет доступа в две квартиры), ул. Казанской, 2 (20 квартир).