Воздушный шар и улыбающееся солнце: в России объявили народное голосование за лучший турбренд страны

На Петербургском международном экономическом форуме стартовало народное голосование за лучшую концепцию туристического бренда России. Об этом пишет "Интерфакс" , ссылаясь на данные Ростуризма.

Желающие могут проголосовать за лучший вариант бренда до середины августа на сайте tourbrand.russia.travel . На конкурсе представлено 10 логотипов. Над их созданием работали команды из креаторов и топ-специалистов в области дизайна, рекламы и брендинга, пишет СМИ.

Среди заявленных брендов — изображения с различными слоганами "Чарующая Россия", "Россия согревает", "Россия — сказочная красота", "Россия. Поехали!" и другие. Логотип планируют использовать в наружной рекламе, сувенирной и полиграфической продукции.

Народное голосование продлится до 15 августа 2017 года. По результатам будет выбрано три концепции, набравшие наибольшее количество голосов. Их тройки финалистов лучший вариант бренда выберет жюри.