Воздушный шар и улыбающееся солнце: в России объявили народное голосование за лучший турбренд страны
Скриншот сайта Национального туристического портала
На Петербургском международном экономическом форуме стартовало народное голосование за лучшую концепцию туристического бренда России. Об этом пишет "Интерфакс"
, ссылаясь на данные Ростуризма.
Желающие могут проголосовать за лучший вариант бренда до середины августа на сайте tourbrand.russia.travel
. На конкурсе представлено 10 логотипов. Над их созданием работали команды из креаторов и топ-специалистов в области дизайна, рекламы и брендинга, пишет СМИ.
Среди заявленных брендов — изображения с различными слоганами "Чарующая Россия", "Россия согревает", "Россия — сказочная красота", "Россия. Поехали!" и другие. Логотип планируют использовать в наружной рекламе, сувенирной и полиграфической продукции.
Народное голосование продлится до 15 августа 2017 года. По результатам будет выбрано три концепции, набравшие наибольшее количество голосов. Их тройки финалистов лучший вариант бренда выберет жюри.
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