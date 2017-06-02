Калининградская область признана лучшей по качеству школьного образования

Эксперты Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" выявили, что лучшее школьное образование в Калининградской области. Об этом сообщает газета Известия"

Презентация масштабного исследования НИУ ВШЭ "Индекс образовательной инфраструктуры российских регионов" состоялась на Петербургском международном экономическом форуме, который открылся в четверг, 1 июня. Эксперты университета проанализировали показатели качества региональной образовательной инфраструктуры.

По данным исследования специалисты признали Калининградскую область лучшей по качеству школьного образования. На втором месте — Краснодарский край. На третьем — Ленинградская область. Эксперты также выявили, что лучшее дошкольное образование детям дают в Камчатском крае. 2-е и 3-е места исследователи присудили Курской и Магаданской областям.

Помимо прочего, специалисты также оценили состояние зданий школ и детсадов, состав педагогических коллективов и условия для обучения инвалидов. Исследование показало, что российские школы испытывают нехватку специалистов — уровень кадрового обеспечения в дошкольном и школьном образовании в 1,5 раза ниже, чем в профессиональном. При этом, согласно данным НИУ ВШЭ, материально-техническое обеспечение техникумов и колледжей хуже — в школах и детских садах меньше проблем с ремонтом и компьютерами.