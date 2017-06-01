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На прощанье: калининградцы выстроились в цепочку вокруг Закхаймских ворот в день закрытия арт-площадки

21:52
  364 0  
Фото: Александр Подгорчук / Клопс.Ru
1 июня в Калининграде закрылась арт-площадка "Закхаймские ворота", так как Союз фотохудожников, занимавший здание и развивавший проект, не может оплачивать слишком дорогую аренду. Собравшиеся художники рисовали картины на стендах внутри, а потом вышли на улицу и выстроились в живую цепочку вокруг здания. 
 
Врио министра культуры и туризма Калининградской области Андрей Ермак сообщил, что ориентировочно в августе в воротах откроется частный Музей марципана. Союзу фотохудожников предложено занять другую городскую площадку — в частности, им предложены библиотеки.
 

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