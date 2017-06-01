В Совфеде предложили мониторить сообщества футбольных фанатов в соцсетях

Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров предложил мониторить сообщества футбольных фанатов в интернете. Об этом в четверг, 1 июня, сообщают "РИА Новости"

По мнению политика, такой мониторинг необходим, чтобы обеспечить безопасность на Кубке конфедераций и чемпионате мира по футболу. Заниматься этим будут эксперты координационного совета негосударственной сферы безопасности (КС НСБ).

"В целях мониторинга, анализа и выявления противоправных действий наши специалисты из медиасовета КС НСБ собирают массив данных обо всех существующих сообществах болельщиков. Учитывая, что многие мероприятия, в том числе и противоправные, сегодня организуются с использованием интернета, представляется разумным отслеживать происходящие процессы, особенно накануне таких масштабных событий, как Кубок конфедераций и чемпионат мира по футболу", – объяснил сенатор необходимость контроля над сообществами болельщиков.

Озеров также подчеркнул, что речь не идёт о государственной программе. Он рассказал, что в работе совета принимают участие представители вузов, психологи, юристы, медиатехнологи и эксперты по вопросам общественной безопасности.