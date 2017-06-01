В Калининградской области планируется производить урологические катетеры

Южнокорейская корпорация NEPES планирует организовать в Калининградской области предприятие по производству урологических катетеров. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Калининградской области.



Производство разместится на территории индустриального парка "Экобалтик" в Багратионовском районе. 1 июня в рамках Петербургского международного экономического форума южнокорейская компания, правительство региона и "Инфамед К" подписали меморандум о намерениях. Общий объём инвестиций в проект оценивается в 14 млн долларов. Производственная мощность предприятия составит 100 тыс. единиц продукции в месяц. На производстве создадут не менее 100 новых рабочих мест.



Заместитель директора по развитию "Инфамед К" Андрей Горохов рассказал, что производство будет направлено на импортозамещение урологических катетеров. На корейский рынок планируется поставлять не менее 30% продукции.

Мы внимательно следили за подготовкой этого проекта и окажем всемерную поддержку в его реализации. Участие в создании нового производства корейских компаний подтверждает, что Калининградская область является привлекательной и эффективной территорией для иностранных инвестиций, — рассказал врио вице-премьера правительства Калининградской области Александр Шендерюк-Жидков.

Производством урологических катетеров в России занимаются восемь компаний. Ассортимент их ограничен. В стране не производят катетеры Фолея. Именно такие будут выпускать в Калининградской области.