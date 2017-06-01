+16 °C
днем
+9 °C
ночью
01 июня 2017 г. 17:56
86 567 пользователей
за 24 часа на сайте
56.52 -0.04
Курс ММВБ на 01 июня 2017, 17:00
63.42 -0.22
Курс ММВБ на 01 июня 2017, 17:00
15.18 +0.01
Курс ЦБ на 02 июня 2017
Пришли новость
Предложите свою новость
Тема
прикрепить файл
avatar
Картинка

Если вы хотите, чтобы редакция "Клопс.Ru" занялась вашей проблемой, оставьте свой контактный номер

Кроме того, вы можете предложить тему для материала по телефону 99-16-42 или Viber и Whatsapp - 8 909 78 23 333

Главная Новости Общество

Калининградский приют, в котором живут 60 животных, просит помочь в погашении долга перед клиникой

15:58
  950 4
Архив Клопс.Ru
В Калининграде приют для бездомных животных "Ковчег" просит помочь ему погасить долг перед клиникой, чтобы брать новых постояльцев. Об этом Клопс.Ru рассказала руководитель приюта Алла Вагнер.

Сейчас на передержке живут 30 собак и столько же кошек — все они подобраны на улице, кого-то подкинули, кого-то сбила машина. Среди них есть несколько тяжелобольных животных, которым нужно срочное лечение: кот, которому собаки отгрызли хвост и лапу, кот с парализованными задними лапами, и собака, которая не может сама ходить. Оплачивать услуги специалистов нечем: на сегодня долг волонтёров перед клиникой составляет около 25 тысяч рублей, и погасить его своими силами невозможно.

"Мы ни о чём не просим, — говорит Алла. — Только помочь закрыть долг, чтобы мы могли брать новых животных и помогать им. Сейчас мы пока никого больше не можем принять".

Зоозащитники приглашают всех желающих посетить "Ковчег", пообщаться с собаками и кошками, а также с живущими на территории приюта козой, козлом и совёнком. "Сейчас наступает летняя погода, и мы всех ждём в гости", — говорит Алла.

Связаться с волонтёрами можно через группу приюта "Ковчег" "ВКонтакте".

Читайте новости Клопс в своих любимых мессенджерах. Это бесплатно!

Telegram
@klopsrubot
Viber
viber.com/klops
4 комментария Правила комментирования

Правила комментирования

Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.

Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.

При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:

  • − употреблять нецензурные слова и выражения (даже с заменой букв значками/символами),
  • − оскорблять и проявлять неуважение к собеседникам,
  • − пропагандировать насилие, наркотики, фашистскую и профашистскую идеологию, заниматься расовой и национальной дискриминацией, затрагивать религиозные, этнические и сексуальные темы, которые могут оскорбить верования, чувства и убеждения других посетителей сайта,
  • − оставлять комментарии со спамом и рекламой.

Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.

avatar
Глубокоуважаемый
Глубокоуважаемый #
16:13

кот, которому собаки отгрызли хвост и лапу, кот с парализованными задними лапами, и собака, которая не может сама ходить

Усыпить надо, делов то...
Рассадников заразы и антисанитарии этих развелось как грязи уже и каждый просит о помощи. Да лучше собирали бы деньги детям в приюты, чем на заразу эту уличную. Совсем уже со своими бродячими собачками с ума посходили.
Ответить Цитировать
Доитель молока любимых Мамокккк
Доитель молока любимых Мамокккк #
16:57
Родительницу твою лучше бы усыпили,что бы имбицилов не плодила.
Ответить Цитировать
Глубокоуважаемый
Глубокоуважаемый #
16:59
Ну так иди возьми пару собачек домой, выручи, да денег им подкинь чтоб меньше клянчили... Или слабО?
Ответить Цитировать
РусскийДед
Дед Русский #
17:33
Тяжелобольных животных всегда усыпляли, что бы не мучались.
Зачем мучить собаку которая сама не может ходить?
Ответить Цитировать

Главные темы дня

Розовый котёнок и зелёный самосвал: во что играли в детстве известные калининградцы — спецпроект Клопс.Ru
16:57
  1689 0
Розовый котёнок и зелёный самосвал: во что играли в детстве известные калининградцы — спецпроект Клопс.Ru
Жители одного из домов на Ленинском проспекте отказались от капремонта
Фото горячей новости
16:02
  2839 3
Выгода очевидна: Калининградский торгово-строительный холдинг запустил "Антиипотеку"
Фото горячей новости
13:00
  29168
Алиханов: Руководство Храброво в очередной раз подводит калининградцев и гостей области
Фото горячей новости
11:58
  3648 1  
В Гусеве полиция ищет мужчину, которого обвиняют в особо крупном мошенничестве (фото)
Фото горячей новости
11:29
  4124 0

Лента новостей

Картинка
12 человек, развернувших в области наркобизнес и "отмывших" 21 млн рублей, пошли под суд
17:40
  320 0
Картинка
В Калининградской области планируется производить урологические катетеры
17:38
  133 0
Картинка
В Калининграде пропал 35-летний мужчина, нужна помощь добровольцев
17:12
  1211 0
Картинка
В резолюцию форума парламентариев Южной Балтики включили пункт о возвращении МПП
17:07
  810 0

Авторские колонки

Фото автора
Олег Пономарев
кандидат экономических наук
Лёгкие деньги закончились: как выжить бизнесу
  3355 0
Фото автора
Дмитрий Ращинский
обыватель
Нефутбольная страна, нефутбольный город
  5214 3
Логотип
Нашли опечатку Система Orphus
Orphus: Ctrl+Enter

Новости

Объявления

Другое

Мы в социальных сетях
Vk Ok Fb Instagram Telegram Viber Twitter
*По данным независимого рейтинга Liveinternet.ru Материалы с пометками и публикуются на коммерческой основе

Сайт входит в медиагруппу «Западная пресса»

Электронное периодическое издание Klops.ru (Клопс.ру) зарегистрировано федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия. Свидетельство серии Эл № 77-29551 от 21.09.2007 года
Учредитель: ООО "Русская медиагрупа "Западная Пресса".
Главный редактор: Кондратьева Анастасия Евгеньевна

Адрес редакции Klops.ru (Клопс.ру): 236040, Калининград,
ул. Маршала Рокоссовского, 16/18

Редакция: +7 (4012) 99-16-42
Почта: news@klops.ru
Реклама: +7 (4012) 61-68-53
Viber: +7 (909) 78 23 333
Whatsapp: +7 (909) 78 23 333


Лицензия Creative Commons
Материалы сайта, если не указано иное, доступны по лицензии Creative Commons «Attribution-ShareAlike» («Атрибуция — На тех же условиях») 4.0 Всемирная
16+
Дизайн разработан компанией JetStyle JetStyle logo