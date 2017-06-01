Калининградский приют, в котором живут 60 животных, просит помочь в погашении долга перед клиникой
В Калининграде приют для бездомных животных "Ковчег" просит помочь ему погасить долг перед клиникой, чтобы брать новых постояльцев. Об этом Клопс.Ru рассказала руководитель приюта Алла Вагнер.
Сейчас на передержке живут 30 собак и столько же кошек — все они подобраны на улице, кого-то подкинули, кого-то сбила машина. Среди них есть несколько тяжелобольных животных, которым нужно срочное лечение: кот, которому собаки отгрызли хвост и лапу, кот с парализованными задними лапами, и собака, которая не может сама ходить. Оплачивать услуги специалистов нечем: на сегодня долг волонтёров перед клиникой составляет около 25 тысяч рублей, и погасить его своими силами невозможно.
"Мы ни о чём не просим, — говорит Алла. — Только помочь закрыть долг, чтобы мы могли брать новых животных и помогать им. Сейчас мы пока никого больше не можем принять".
Зоозащитники приглашают всех желающих посетить "Ковчег", пообщаться с собаками и кошками, а также с живущими на территории приюта козой, козлом и совёнком. "Сейчас наступает летняя погода, и мы всех ждём в гости", — говорит Алла.
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