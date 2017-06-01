В Калининград на детский фестиваль футбола приедет бывший игрок "Челси"

В Калининград на детский футбольный турнир в качестве почетного гостя пригласили бывшего игрока английского клуба "Челси" и сборной России Алексея Смертина. Об этом Клопс.Ru сообщил пресс-аташе ФК "Балтика" Сергей Кандалов.



Футбольный турнир "Большие звезды светят малым" состоится в Калининграде 8 июня. Игры пройдут на стадионе "Пионер".



Смертин выступал в четырех английских командах – "Челси", "Портсмут", "Чарльтон" и "Фулхэм". Также он играл за французский "Бордо" и несколько российских команд, включая "Локомотив" и "Динамо". Кроме того, с 1998 года по 2006 футболист сражался за сборную России. За это время он провёл 55 матчей.