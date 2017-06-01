В Калининград на детский фестиваль футбола приедет бывший игрок "Челси"
В Калининград на детский футбольный турнир в качестве почетного гостя пригласили бывшего игрока английского клуба "Челси" и сборной России Алексея Смертина. Об этом Клопс.Ru сообщил пресс-аташе ФК "Балтика" Сергей Кандалов.
Футбольный турнир "Большие звезды светят малым" состоится в Калининграде 8 июня. Игры пройдут на стадионе "Пионер".
Смертин выступал в четырех английских командах – "Челси", "Портсмут", "Чарльтон" и "Фулхэм". Также он играл за французский "Бордо" и несколько российских команд, включая "Локомотив" и "Динамо". Кроме того, с 1998 года по 2006 футболист сражался за сборную России. За это время он провёл 55 матчей.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.