+16 °C
днем
+9 °C
ночью
01 июня 2017 г. 17:56
86 567 пользователей
за 24 часа на сайте
56.52 -0.04
Курс ММВБ на 01 июня 2017, 17:00
63.42 -0.22
Курс ММВБ на 01 июня 2017, 17:00
15.18 +0.01
Курс ЦБ на 02 июня 2017
Пришли новость
Предложите свою новость
Тема
прикрепить файл
avatar
Картинка

Если вы хотите, чтобы редакция "Клопс.Ru" занялась вашей проблемой, оставьте свой контактный номер

Кроме того, вы можете предложить тему для материала по телефону 99-16-42 или Viber и Whatsapp - 8 909 78 23 333

Главная Новости Общество

Опрос: каждый третий россиянин считает, что родители имеют право бить детей

13:37
  667 1
Архив Клопс.Ru
Треть жителей России считают, что родители имеют право физически наказывать подростков. Об этом свидетельствуют данные опроса, опубликованного "Левада-Центром".

Противоположной точки зрения придерживаются 62% респондентов. Не смогли ответить на вопрос 5% опрошенных. Ещё 1% граждан отказался отвечать на вопрос.

Больше половины россиян думают, что родители имеют право просматривать личную переписку подростков. Так ответили 54% граждан. 41% опрошенных считает, что этого делать нельзя.
Примерно поровну разделились мнения россиян о том, могут ли родители ограничивать общение детей с приятелями. 47% опрошенных считают, что это делать можно, 46% — что нельзя. Остальные респонденты либо не смогли определиться с выбором, либо отказались отвечать.

Большинство россиян положительно отнеслись бы к тому, чтобы подростки работали в свободное от учёбы время. Отрицательно к такой идее отнеслись 18% граждан.

Почти половина опрошенных — 48% — считают, что полную уголовную ответственность необходимо ввести с 16 лет, а не с 18, как сейчас. Иной точки зрения придерживаются 40% респондентов. 12% не смогли ответить на вопрос или отказались это делать.

Опрос проводился с 19 по 22 мая. Вопросы задали 1 600 гражданам в возрасте старше 18 лет.

Читайте новости Клопс в своих любимых мессенджерах. Это бесплатно!

Telegram
@klopsrubot
Viber
viber.com/klops
1 комментарий Правила комментирования

Правила комментирования

Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.

Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.

При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:

  • − употреблять нецензурные слова и выражения (даже с заменой букв значками/символами),
  • − оскорблять и проявлять неуважение к собеседникам,
  • − пропагандировать насилие, наркотики, фашистскую и профашистскую идеологию, заниматься расовой и национальной дискриминацией, затрагивать религиозные, этнические и сексуальные темы, которые могут оскорбить верования, чувства и убеждения других посетителей сайта,
  • − оставлять комментарии со спамом и рекламой.

Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.

avatar
Ефим
Ефим #
15:26
можно и нужно !
Ответить Цитировать

Главные темы дня

Розовый котёнок и зелёный самосвал: во что играли в детстве известные калининградцы — спецпроект Клопс.Ru
16:57
  1689 0
Розовый котёнок и зелёный самосвал: во что играли в детстве известные калининградцы — спецпроект Клопс.Ru
Жители одного из домов на Ленинском проспекте отказались от капремонта
Фото горячей новости
16:02
  2839 3
Выгода очевидна: Калининградский торгово-строительный холдинг запустил "Антиипотеку"
Фото горячей новости
13:00
  29168
Алиханов: Руководство Храброво в очередной раз подводит калининградцев и гостей области
Фото горячей новости
11:58
  3648 1  
В Гусеве полиция ищет мужчину, которого обвиняют в особо крупном мошенничестве (фото)
Фото горячей новости
11:29
  4124 0

Лента новостей

Картинка
12 человек, развернувших в области наркобизнес и "отмывших" 21 млн рублей, пошли под суд
17:40
  320 0
Картинка
В Калининградской области планируется производить урологические катетеры
17:38
  133 0
Картинка
В Калининграде пропал 35-летний мужчина, нужна помощь добровольцев
17:12
  1211 0
Картинка
В резолюцию форума парламентариев Южной Балтики включили пункт о возвращении МПП
17:07
  810 0

Авторские колонки

Фото автора
Олег Пономарев
кандидат экономических наук
Лёгкие деньги закончились: как выжить бизнесу
  3355 0
Фото автора
Дмитрий Ращинский
обыватель
Нефутбольная страна, нефутбольный город
  5214 3
Логотип
Нашли опечатку Система Orphus
Orphus: Ctrl+Enter

Новости

Объявления

Другое

Мы в социальных сетях
Vk Ok Fb Instagram Telegram Viber Twitter
*По данным независимого рейтинга Liveinternet.ru Материалы с пометками и публикуются на коммерческой основе

Сайт входит в медиагруппу «Западная пресса»

Электронное периодическое издание Klops.ru (Клопс.ру) зарегистрировано федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия. Свидетельство серии Эл № 77-29551 от 21.09.2007 года
Учредитель: ООО "Русская медиагрупа "Западная Пресса".
Главный редактор: Кондратьева Анастасия Евгеньевна

Адрес редакции Klops.ru (Клопс.ру): 236040, Калининград,
ул. Маршала Рокоссовского, 16/18

Редакция: +7 (4012) 99-16-42
Почта: news@klops.ru
Реклама: +7 (4012) 61-68-53
Viber: +7 (909) 78 23 333
Whatsapp: +7 (909) 78 23 333


Лицензия Creative Commons
Материалы сайта, если не указано иное, доступны по лицензии Creative Commons «Attribution-ShareAlike» («Атрибуция — На тех же условиях») 4.0 Всемирная
16+
Дизайн разработан компанией JetStyle JetStyle logo