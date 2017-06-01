Опрос: каждый третий россиянин считает, что родители имеют право бить детей

Треть жителей России считают, что родители имеют право физически наказывать подростков. Об этом свидетельствуют данные опроса, опубликованного "Левада-Центром".



Противоположной точки зрения придерживаются 62% респондентов. Не смогли ответить на вопрос 5% опрошенных. Ещё 1% граждан отказался отвечать на вопрос.



Больше половины россиян думают, что родители имеют право просматривать личную переписку подростков. Так ответили 54% граждан. 41% опрошенных считает, что этого делать нельзя.

Примерно поровну разделились мнения россиян о том, могут ли родители ограничивать общение детей с приятелями. 47% опрошенных считают, что это делать можно, 46% — что нельзя. Остальные респонденты либо не смогли определиться с выбором, либо отказались отвечать.



Большинство россиян положительно отнеслись бы к тому, чтобы подростки работали в свободное от учёбы время. Отрицательно к такой идее отнеслись 18% граждан.



Почти половина опрошенных — 48% — считают, что полную уголовную ответственность необходимо ввести с 16 лет, а не с 18, как сейчас. Иной точки зрения придерживаются 40% респондентов. 12% не смогли ответить на вопрос или отказались это делать.



Опрос проводился с 19 по 22 мая. Вопросы задали 1 600 гражданам в возрасте старше 18 лет.