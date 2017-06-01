В Калининграде свет отключили на 16 улицах, горячую воду — на 11 (список)

В четверг, 1 июня, в Калининграде ряд улиц остался без горячей воды и электроснабжения. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.



Так, из-за ремонта свет отключили по следующим адресам:



— пр. Мира, 33–35, 37 (котельная), 37–39, 41–43 — с 8:30 до 15:00;

— ул. Красносельская, 81–89, 88–90, 76–78 (котельная), 80 (котельная), 80б (котельная), пр. Мира, 137–143, 149–151, 159а–163, ул. Саратовская, 30–36, 35–51, ул. Радистов, 56а, ул. Добролюбова, 29 — с 9:00 до 18:00;

— ул. Таганрогская, 3–31, 2–10, пер. Таганрогский, 4–24, 3–7, ул. Родниковая, 5, ул. Ключевая — с 9:00 до 17:00;

— пер. Аральский, 2а–г, 3, 5, 7, пер. Карташова, 1–9, 2–10, ул. Карташова, 117 — с 9:00 до 20:00;

— ул. Космическая, 22–36, 29, ул. Звёздная, 25а, 27–37, ул. Барнаульская, 4 — с 9:00 до 18:00.



Горячую воду из-за повреждения сети отключили сегодня до 16:30 в следующих домах:



— ул. Захарова, 3а, 19–33, 20–26, 44–46, ул. Чекистов, 66–120, 81а, 83, 109, 141, ул. Каштановая аллея, 103–105, 131–135в, 141 (школа-интернат), 145 (перинатальный центр), 147 (школа №50), 151–155, 156 (противотуберкулёзный диспансер), 166–172, 174 (д/с №20), 176–178, ул. Борзова, 66–88, 58, 58б, 92–104, 95 (детский сад №122), 97–105а, ул. Ломоносова, 2, 4, ул. Осипенко, 6, 10–20, ул. Чкалова, 66–68, ул. Ростовская, 22–30, 41–43.



Из-за аварии не будет горячей воды на ул. Красной, 34–36, 38–40, ул. Пацаева, 15–19, ул. Шиллера, 87–89 — с 8:30 до 15:00.



Кроме того, до 16:30 понижены параметры подачи горячей воды по адресам:



— ул. Аральская, 10–18, 11–13, пер. Аральский, 1–3, 2, 2а–г, ул. Лужская, 3а, 7–13, 23, 27 (школа №53), 34–52, ул. Урицкого, 18–22, пер. Карташова, 7, 9, 10–18, 121, ул. Алданская, 4, 8 (д/с №128), 10 (поликлиника), 10–30, 7–15, ул. Магнитогорская, 1–1а, пер. 2-й Алданский, 3, 7.



Наконец, холодной воды из-за ремонта не будет до 17:00 в домах по ул. Черниговской, 33, 33а–б.