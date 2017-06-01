В Калининградской области планируют выпускать махровые полотенца

Российская компания планирует производить в Калининградской области махровые полотенца
Российская компания "Рапира" планирует инвестировать более полумиллиарда рублей в создание производства махровых полотенец в Калининградской области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.
Проектная мощность предприятия — 1 650 тонн в год. Планируется создать 120 рабочих мест. Врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов и руководитель проекта Валерий Черных в среду, 31 мая, подписали соглашение о сотрудничестве.
Для нас сейчас очень важны вопросы экономического развития, инвестиционной активности. Мы готовы предложить для строительства производства площадки промышленных парков с готовой инфраструктурой. Рассчитываем, что востребованными инвестором будут действующие льготы Особой экономической зоны и другие инструменты поддержки Калининградской области, а также поддержка Российского экспортного центра, — сказал глава региона.
Представитель "Рапиры" отметил, что продукция будет отличаться повышенной износостойкостью и не имеет аналогов в стране. Производство планируется организовать в течение полутора лет. Предприятие будет экспортоориентированным.
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