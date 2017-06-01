Экологи настаивают на полном запрете опасных для здоровья материалов, использующихся для производства игрушек
"Гринпис России", общественные организации страны, а также Белоруссии, Казахстана, Армении и Киргизии призвали ужесточить требования к производителям детских игрушек. Об этом сообщает
"Коммерсант".
Экологи настаивают на полном запрете использования нескольких видов химических соединений, которые применяют для придания материалам заданных свойств (фталатов — Прим. ред.). Активисты утверждают, что такие вещества крайне опасны для здоровья.
Специалисты исследовали детские игрушки, продающиеся в странах Евразийского экономического союза, на наличие вредных веществ. Игрушки выбрали после голосования и консультаций с родителями, в которых приняли участие более трёх тысяч человек. Результаты лабораторных анализов показали, что во всех образцах были разные виды фталатов. "Половина игрушек содержала дибутилфталат, запрещённый в Таможенном союзе, причём в двух образцах — в очень высокой концентрации,— добавляют экологи.— Примечательно, что три вида фталатов обнаружили в купленной в Москве фигурке "Свинка Пеппа" (Китай), помеченной маркировкой “Не содержит фталат”", — отметили в "Гринпис России".
Глава проекта "Честные игрушки" "Гринпис России" Нина Лесихина рассказала, что фталаты могут вызывать такие заболевания, как диабет, рак или бесплодие. Маленькие дети особенно чувствительны к опасным веществам. В Евросоюзе, Китае и США использование фталатов запрещено.
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