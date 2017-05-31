В РПЦ призвали законодательно снизить размеры взносов на получение ипотеки для многодетных семей

Глава Синодального отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Илларион заявил о необходимости законодательно понизить взносы на получение ипотечных кредитов для многодетных родителей. Об этом сообщает "РИА Новости".



Представитель РПЦ во время выступления на пленарном заседании Совета Федерации предложил также оказывать всестороннюю поддержку беременным женщинам и молодым семьям.

Серьёзными препятствиями для увеличения числа детей в семье является крайняя дороговизна, а потому недоступность жилья для большинства молодых семей, а также трудность устроить детей в дошкольные учреждения. Необходимо на законодательном уровне понизить первоначальные взносы для получения ипотечных кредитов многодетными семьями, подкрепить субсидирование со стороны государства по таким кредитам, — сказал митрополит.

Он отметил, что важно предусмотреть понижение ставки по кредиту в связи с появлением в семье очередного ребёнка. "Сегодня те молодые пары, которые стремятся создать полноценную семью и родить детей, сталкиваются с целым рядом серьёзных материальных проблем. В семьях с обычными среднестатистическими доходами появление каждого ребёнка становится тяжёлым испытанием в материальном плане. Сегодня молодая семья зачастую остаётся один на один со своими проблемами. Зачастую многодетные семьи переходят в разряд малообеспеченных с доходами ниже прожиточного минимума. Без поддержки государства дать полноценное развитие ребёнку становится проблематично", — подчеркнул представитель РПЦ.