Чиновники Пионерского красят забор на городском променаде

В среду, 31 мая, чиновники Пионерского вышли на променад, чтобы привести в порядок забор. Об этом сообщает корреспондент Клопс.Ru.



Красить забор они пришли не впервые. На прошлой неделе газета "Новости Пионерского" Красить забор они пришли не впервые. На прошлой неделе газета "Новости Пионерского" публиковала информацию о том, что в городском бюджете не заложено средств на приведение в порядок ограждений.



С предложением о приведении променада в порядок своими силами выступил депутат окружного совета Игорь Молошников. В пятницу, 26 мая, трудиться пришли и.о. главы администрации Евгений Михейкин, депутат Вера Быкова, сотрудники администрации, окружного совета и общественные деятели.



В первый трудовой день привести в порядок забор вдоль всего променада в Пионерском не удалось. Поэтому работы были продолжены сегодня.