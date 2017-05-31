Чиновники Пионерского красят забор на городском променаде
И.о. главы администрации Пионерска Евгений Михейкин
Фото: Facebook / газета "Новости Пионерского"
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В среду, 31 мая, чиновники Пионерского вышли на променад, чтобы привести в порядок забор. Об этом сообщает корреспондент Клопс.Ru.
Красить забор они пришли не впервые. На прошлой неделе газета "Новости Пионерского" публиковала
информацию о том, что в городском бюджете не заложено средств на приведение в порядок ограждений.
С предложением о приведении променада в порядок своими силами выступил депутат окружного совета Игорь Молошников. В пятницу, 26 мая, трудиться пришли и.о. главы администрации Евгений Михейкин, депутат Вера Быкова, сотрудники администрации, окружного совета и общественные деятели.
В первый трудовой день привести в порядок забор вдоль всего променада в Пионерском не удалось. Поэтому работы были продолжены сегодня.
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