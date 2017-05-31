На фейерверк в честь Дня города из бюджета Калининграда готовы выделить 1,5 млн рублей
Власти Калининграда готовы потратить на фейерверк в честь Дня города 1,5 млн рублей. Соответствующая информация размещена
на официальном портале госзакупок.
Фейерверк состоится 8 июля. Залпы произведут с 23:20 до 23:38. В техническом задании отмечено, что подрядчик должен будет обеспечить наличие не менее 2 895 зарядов. Аукцион по выбору исполнителя назначен на 13 июня.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.