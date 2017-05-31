Житель Черняховска спустился в шахту на Мазурском канале, чтобы спасти котят (видео)

В шахту возле Мазурского канала неизвестные выбросили живых двухнедельных котят
Фото: читательница Клопс.Ru
Жители Калининградской области спасли на Мазурском канале трёх маленьких котят, которых неизвестные выбросили в шахту. Об этом Клопс.Ru рассказала приютившая животных девушка по имени Юлия.
Калининградцы поехали погулять по Мазурскому каналу и неподалёку от него услышали кошачий писк, доносившийся из шахты глубиной 6–7 метров. Люди смогли разглядеть, что внизу находится котёнок.
"Мы опускали на глубину корзинку, привязанную к верёвке, клали в пакет колбасу, чтобы подманить. Но всё безуспешно, — рассказала Юлия. — Потом приехали ещё ребята из Черняховска. Один из них вызвался спуститься".
С помощью автомобильного троса житель Черняховска Степан сумел спуститься в шахту, упираясь коленками в бетонную стену. "Спускали меня на двух связанных между собой автомобильных тросах. Собственно, тут больше заслуга спускавших, а моя задача была висеть и не дёргаться, — рассказал он. — Я вообще побаиваюсь высоты. Конечно, было страшно, но слушать их мяуканье из глубины шахты было намного страшнее".
Котят на дне оказалось целых трое — они ползали по куче мусора. Одного из спасённых малышей забрал Степан, двух других — Юлия с супругом. Ветеринар сообщил, что малышам не больше двух недель. "Оставить себе мы их не можем — может быть, только одного, — рассказала девушка. — Дети у нас в восторге, но родители резко против. Сейчас решаем этот вопрос".
Для котят ищут хозяев. Желающие забрать их себе могут позвонить по телефонам +7-900-565-53-73, +7-952-119-99-74.
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