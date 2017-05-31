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Житель Черняховска спустился в шахту на Мазурском канале, чтобы спасти котят (видео)

13:03
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В шахту возле Мазурского канала неизвестные выбросили живых двухнедельных котят
Фото: читательница Клопс.Ru
Жители Калининградской области спасли на Мазурском канале трёх маленьких котят, которых неизвестные выбросили в шахту. Об этом Клопс.Ru рассказала приютившая животных девушка по имени Юлия.

Калининградцы поехали погулять по Мазурскому каналу и неподалёку от него услышали кошачий писк, доносившийся из шахты глубиной 6–7 метров. Люди смогли разглядеть, что внизу находится котёнок.

"Мы опускали на глубину корзинку, привязанную к верёвке, клали в пакет колбасу, чтобы подманить. Но всё безуспешно, — рассказала Юлия. — Потом приехали ещё ребята из Черняховска. Один из них вызвался спуститься".

С помощью автомобильного троса житель Черняховска Степан сумел спуститься в шахту, упираясь коленками в бетонную стену. "Спускали меня на двух связанных между собой автомобильных тросах. Собственно, тут больше заслуга спускавших, а моя задача была висеть и не дёргаться, — рассказал он. — Я вообще побаиваюсь высоты. Конечно, было страшно, но слушать их мяуканье из глубины шахты было намного страшнее".

Котят на дне оказалось целых трое — они ползали по куче мусора. Одного из спасённых малышей забрал Степан, двух других — Юлия с супругом. Ветеринар сообщил, что малышам не больше двух недель. "Оставить себе мы их не можем — может быть, только одного, — рассказала девушка. — Дети у нас в восторге, но родители резко против. Сейчас решаем этот вопрос".

Для котят ищут хозяев. Желающие забрать их себе могут позвонить по телефонам +7-900-565-53-73, +7-952-119-99-74.

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5 комментариев Правила комментирования

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koniggirl
koniggirl #
13:10
Молодцы! Побольше бы таких людей!
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kristinaLv
kristinaLv #
14:33
Спасибо вам, ЛЮДИ!! 
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dunka s trudodnjami
dunka s trudodnjami #
15:05
До  слёз!!!!
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Дмитрий Воробьев
Дмитрий Воробьев #
15:40
=====Позвоните кто хотел-бы взять одного из трех котят с фото/видео  8-952-11-999-74 7900-565-53-73 или напишите  https://vk.com/diker18. Пока только один нашел себе хозяина. Котята милые игривые здоровые ничего не сломали себе не оттащили благо провели там меньше суток. Возраст примерно 2-2.5 недели======
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[Стёпс]
[Стёпс] #
15:49
Позвоните кто хотел бы взять одного из трех котят с фото/видео 8-952-11-999-74 https://vk.com/diker18. Пока только один нашел себе хозяина. Котята милые, игривые и здоровые. Возраст примерно 2-2.5 недели.
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