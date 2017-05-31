СМИ: бренд "Сделано в России" будут продвигать в интернете на 11 языках

В мировых поисковых системах начинается активное продвижение товаров под брендом "Сделано в России". Об этом сообщает газета "Известия".



Информация о российских товарах будет доступна в поисковиках Google и Baidu на 11 языках, в числе которых китайский, хинди и арабский. Продвижением отечественного бренда будет заниматься "Росконгресс". Сейчас информация в интернете доступна на русском, английском и испанском языках. До конца года к ним добавятся хинди и китайский.



Член совета Гильдии маркетологов Николас Коро рассказал, что перед запуском национальных демонстрационных площадок в интернете учитываются страны, с которыми активно налаживаются торговые связи, и государства, из которых приезжает большое количество туристов.