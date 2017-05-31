В правительстве предложили ограничить процентные ставки микрозаймов до 150% годовых
Госдума планирует внести изменения в законодательство, чтобы ограничить доходность микрозаймов уровнем 150% годовых. Нововведения могут вынудить микрофинансовые компании уйти с рынка либо серьёзно переформатировать свою деятельность, пишет "Коммерсант"
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По данным СМИ, сейчас доходность микрозаймов может достигать 800% в год. Согласно новым поправкам, предельную ставку понизят до 150%. Это в четыре раза меньше среднерыночной ставки, которая, по данным ЦБ, составляет почти 600% годовых. Сокращение её уровня приведёт к нерентабельности микрозаймов и обострит проблему фондирования МФО, считают участники рынка.
Поводом для введения регулирования деятельности микрофинансовых организаций стало поручение Владимира Путина. В апреле 2017 года на заседании президиума Госсовета президент сравнил их со старухой-процентщицей
из "Преступления и наказания" Фёдора Достоевского.
Ранее аналитики подсчитали
средний размер микрозаймов в регионах России, в том числе в Калининградской области. По данным экспертов, самые большие суммы "до зарплаты" берут в Москве.
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