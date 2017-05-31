В правительстве предложили ограничить процентные ставки микрозаймов до 150% годовых

Госдума планирует внести изменения в законодательство, чтобы ограничить доходность микрозаймов уровнем 150% годовых. Нововведения могут вынудить микрофинансовые компании уйти с рынка либо серьёзно переформатировать свою деятельность, пишет "Коммерсант"

По данным СМИ, сейчас доходность микрозаймов может достигать 800% в год. Согласно новым поправкам, предельную ставку понизят до 150%. Это в четыре раза меньше среднерыночной ставки, которая, по данным ЦБ, составляет почти 600% годовых. Сокращение её уровня приведёт к нерентабельности микрозаймов и обострит проблему фондирования МФО, считают участники рынка.