СМИ: в Швейцарии суд впервые в истории страны вынес приговор за "лайк" в Facebook

В понедельник, 29 мая, районный суд Цюриха впервые в истории Швейцарии вынес обвинительный приговор за "лайк" к комментарию в Facebook. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на AFP

45-летнего швейцарца признали виновным в клевете. Мужчина приговорен к штрафу в размере $4,1 тысячи.

Истцом в данном деле выступил общественный активист Эрвин Кесслер, который возглавляет ассоциацию против разведения и забоя животных. В 2015 на одном из интернет-форумов несколько пользователей Facebook оставили ряд комментариев с обвинениями Кесслера в расизме, фашизме и антисемитизме. В ответ активист подал в суд на авторов комментариев.

Пользователь, отметивший один из комментариев своим "лайком", приговорили к штрафу. Суд постановил, что осужденный допустил "оценочное суждение, не подтверждённое фактами".