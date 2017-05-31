СМИ: в Швейцарии суд впервые в истории страны вынес приговор за "лайк" в Facebook
В понедельник, 29 мая, районный суд Цюриха впервые в истории Швейцарии вынес обвинительный приговор за "лайк" к комментарию в Facebook. Об этом пишет ТАСС
со ссылкой на AFP
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45-летнего швейцарца признали виновным в клевете. Мужчина приговорен к штрафу в размере $4,1 тысячи.
Истцом в данном деле выступил общественный активист Эрвин Кесслер, который возглавляет ассоциацию против разведения и забоя животных. В 2015 на одном из интернет-форумов несколько пользователей Facebook оставили ряд комментариев с обвинениями Кесслера в расизме, фашизме и антисемитизме. В ответ активист подал в суд на авторов комментариев.
Пользователь, отметивший один из комментариев своим "лайком", приговорили к штрафу. Суд постановил, что осужденный допустил "оценочное суждение, не подтверждённое фактами".
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