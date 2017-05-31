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В Калининграде бездомный пёс помог выжить потерявшейся породистой собаке

30 мая 201717:57
  5529 0
  • Дворняжка по кличке Дюбель
Дворняжка по кличке Дюбель
Фото: Александра Орлова
В Калининграде пёс по кличке Дюбель, живущий на стройке, приютил в своём скромном жилище потерявшуюся домашнюю собаку. Об этом Клопс.Ru рассказала Александра — хозяйка 12-летней Джины, стаффордширского бультерьера, убежавшей со двора частного дома 25 мая. 
 
 
Джина. Фото: Александра Орлова
 
"Она гуляла только во дворе. В тот день мы выехали в магазин, оставив дом открытым, а Джина, видимо, побежала за нашей машиной и потерялась. Мы потеряли покой. За три дня объездили всю округу, расклеили десятки объявлений, разместили просьбу помочь в соцсетях. Джину видели на разных улицах, и мы надеялись, что кто-то её приютил: собака не знает, что надо бояться машин. Она старенькая, глухая, хромая, но очень добрая, как щенок", — рассказала Александра. 
 
Шёл четвёртый день поисков, когда хозяева Джины увидели замороженную стройку на улице Совхозной, рядом строился другой дом. "Я в отчаянье бросила за забор листок с объявлением — вдруг кто-то из строителей видел нашу собаку? И через 40 минут нам позвонили и сказали, что Джина нашлась, а всё это время жила у Дюбеля, оттуда и вышла. Мы опешили — кто такой Дюбель? Оказалось, что это пёсик, охраняющий опустевшую стройку. Он пустил Джину на свою территорию, и там она перебивалась эти три дня. Джина вышла из укрытия, почувствовав наш запах, но мы уже уехали", — говорит Александра. 
 
 
Строители привязали собаку и стали звонить её хозяевам. Через некоторое время Джину забрали домой, а Дюбель так и остался на заброшенной стройке. 
 
Сегодня Александра отвезла ему мешок корма и наконец-то поближе познакомилась со спасителем своей Джины. Дюбель оказался добродушным малым небольшого размера. "Наверно, в роду у него были таксы, — считает Александра. — Человек по имени Александр (наверно, один из строителей) рассказал, что своё имя пёс получил так: строители в шутку послали его за дюбелями, а он взял и принёс целую коробку. По словам Александра, Дюбель — очень добродушная собака и "кого хочешь уговорит". Мы очень надеемся, что у Дюбеля появится постоянное пристанище. Взяли бы и сами, но у нас уже полный дом животных. Мы много путешествуем, и всё это хозяйство достаётся нашим друзьям". 
 
 
Если кто-то захочет приютить дворняжку-добряка, можно обратиться к Александре по телефону ‎ 8-906-237-88-99.
 

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