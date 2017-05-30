Количество жалоб калининградцев на отопление в минувшем сезоне сократилось на треть

В минувшем сезоне количество жалоб калининградцев на отопление сократилось на треть

За минувший отопительный сезон количество калининградцев, которые жаловались на отопление, стало на треть меньше, чем в прошлом сезоне. Об этом рассказал и.о. председателя комитета городского хозяйства Юрий Кондратьев, сообщает пресс-служба городской администрации.



На оперативном совещании во вторник, 30 мая, подводились итоги прошедшего сезона. На треть меньше стало тех, кто жаловался на отопление, по сравнению с позапрошлым сезоном. По словам Кондратьева, все теплоисточники в Калининграде функционировали нормально и обогревали 2323 жилых дома и социальных объекта.



"Отопительный сезон прошёл в целом неплохо. Ни на одном тепловом источнике серьёзных аварий не произошло, — сообщил глава города Александр Ярошук. — Кое-где были зафиксированы "перетопы" — там, где поставили приборы учёта. Конечно, над этой проблемой нужно работать управляющим компаниям. Нарушения режимов происходили из-за того, что управляющие компании не отработали весь комплекс мероприятий по наладке и регулировке оборудования в зоне своей ответственности. От этого и появлялись платёжки со счетами, которые были больше, чем обычно".