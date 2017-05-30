На Куршской косе калининградец заметил купающегося в море бобра (видео)
Фото: Владимир Дианов
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На Куршской косе житель Калининграда снял на видео бобра, который купался в море. Об этом Клопс.Ru рассказал сам мужчина по имени Владимир.
В субботу, 27 мая, калининградец гулял по побережью и заметил в воде небольшое животное. Оказалось, что это бобёр. Зверь не торопясь вышел из воды, осмотрелся и отправился в сторону леса. Владимир отметил, что не стал приманивать животное, так как считает неправильным подкармливать диких зверей.
В Калининградском зоопарке Клопс.Ru пояснили, что такое купание нормально. "Сейчас идёт процесс отселения молодых бобров: семьи молодых бобров делятся, и молодняк ищет себе новое место жительства, — рассказал зоолог. — Скорее всего, животное абсолютно добровольно приплыло в море по одному из впадающих туда ручьёв. Морская вода не нанесёт ему никакого вреда, поскольку Балтийское море — слабосолёное. В нём даже неплохо приживается рыба, живущая в пресной воде. Скорее всего, где-то неподалёку находится его дом, а он просто занимается исследованием окрестностей на предмет поиска собственного жилья".
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